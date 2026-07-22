İsrail, Gazze'den alıkoyduğu 35 Filistinliyi serbest bıraktı

Uluslararası Kızılhaç Komitesi (ICRC), İsrail'in Gazze Şeridi'nden alıkoyduğu 35 Filistinli esiri serbest bıraktığını bildirdi.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nden alıkoyduğu 35 Filistinlinin serbest kalmalarının ardından, ICRC koordinasyonunda Kerem Ebu Salim Sınır Kapısı üzerinden Han Yunus kentindeki Nasır Hastanesi'ne getirildikleri belirtildi.

Serbest bırakılan kişilerin ne kadar süre gözaltında kaldığı ya da sağlık durumları hakkında bilgi verilmedi.

Filistinli ve uluslararası insan hakları kuruluşları, İsrail'in GazzeŞeridi'nden alıkoyduğu çok sayıda Filistinlinin akıbetine ilişkin bilgi vermeyi reddettiğini, avukatları ve aileleriyle görüşmelerine de izin vermediğini belirtiyor.

Uluslararası Kızılhaç Komitesi, İsrail tarafından serbest bırakılan Filistinlilerin Gazze'ye ulaştırılması sürecinde koordinasyon görevini yürütüyor.

Filistinli ve uluslararası insan hakları kuruluşlarının verilerine göre, İsrail hapishanelerinde 350'si çocuk, 84'ü kadın olmak üzere 9 bin 600'den fazla Filistinli esir tutuluyor. Gazze Şeridi'nden alıkonulan çok sayıda Filistinlinin ise zorla kaybetme niteliği taşıyan uygulamalar nedeniyle sayısı ve tutuldukları yerler konusunda net bilgiye ulaşılamadığı belirtiliyor.