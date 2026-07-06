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İsrail ordusunun Gazze'den alıkoyduğu 17 Filistinli esir serbest bırakıldı

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İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde alıkoyduğu 17 Filistinli sivili serbest bıraktı. ICRC ve Filistin Kızılayı koordinasyonunda Han Yunus'taki Nasır Hastanesi'ne ulaştırılan Filistinlilerin sayısının 2 bin 500'ü aştığı belirtildi.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nden alıkoyduğu Filistinli sivillerden 17 kişiyi serbest bıraktı.

Uluslararası Kızılhaç Komitesinden (ICRC) yapılan yazılı açıklamada, konuya ilişkin bilgi verildi.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nden alıkoyduğu 17 Filistinlinin serbest kalmalarının ardından, ICRC ve Filistin Kızılayı ekiplerinin koordinasyonunda Kerem Ebu Salim Sınır Kapısı üzerinden Han Yunus kentindeki Nasır Hastanesi'ne getirildikleri belirtildi.

ICRC'nin bugüne kadar serbest bırakılan 2 bin 500'den fazla Filistinlinin aynı mekanizma ve yöntemle Gazze Şeridi'ne ulaşmasına katkı sunduğu ifade edildi.

Filistinli ve uluslararası insan hakları kuruluşlarına göre, İsrail hapishanelerinde 350'si çocuk, 84'ü kadın olmak üzere 9 bin 600'den fazla Filistinli esir tutuluyor.

Kaynak: AA / Mahmut Geldi
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