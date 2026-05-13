Haberler

İsrail 13 Filistinli esiri serbest bıraktı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Uluslararası Kızılhaç Komitesi (ICRC), İsrail'in Gazze Şeridi'nden alıkoyduğu 13 Filistinli esiri serbest bıraktığını duyurdu.

Uluslararası Kızılhaç Komitesi (ICRC), İsrail'in Gazze Şeridi'nden alıkoyduğu 13 Filistinli esiri serbest bıraktığını duyurdu.

ICRC'den yapılan yazılı açıklamada, ekiplerinin İsrail tarafından serbest bırakılan 13 kişinin, Kerem Ebu Salim Sınır Kapısı'ndan Gazze'nin orta kesimindeki Aksa Şehitleri Hastanesine nakline yardımcı olduğu bildirildi.

Serbest bırakılan kişilerin aileleriyle iletişim kurmalarına ve yeniden bir araya gelmelerine destek verildiği aktarılan açıklamada, 2023'ten bu yana aynı yöntemle serbest bırakılan 2 bin 500'den fazla Filistinlinin naklinin sağlandığı kaydedildi.

ICRC'nin Ekim 2023'ten bu yana İsrail'deki gözaltı merkezlerinde tutulan kişilere erişim sağlayamadığı belirten açıklamada, tüm tutukluların akıbeti ve bulundukları yerler hakkında bilgi verilmesi ve kendilerine erişim izni tanınması çağrısında bulunuldu.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde Ekim 2023'ten bu yana yürüttüğü işgal ve saldırılar süresince aralarında kadın, çocuk ve sağlık çalışanlarının da bulunduğu binlerce Filistinliyi alıkoydu.

Gazze'den alıkonulan Filistinlilerden bir kısmı serbest bırakılsa da birçoğunun akıbeti bilinmiyor.

Kaynak: AA
Trump'tan Çin'e dev heyetle çıkarma! Elon Musk ve Tim Cook da kafilede

Trump'tan dev heyetle Pekin çıkarması! Uçaktan kimler inmedi ki
8,5 yıl sonra Çin'e ayak basan Trump, karşılama törenini görünce şaşırdı

8,5 yıl sonra bir ilk! Karşılama töreninde şaşkınlığını gizleyemedi

Suudi Arabistan: Hac için ülkeye gelenlerin sayısı 860 bini aştı

Kabe’de insan seli! İlk rakam geldi
Atlas Çağlayan davasında aileyi tehdit eden sanığa 6 yıl 8 ay hapis

"Pişmanım" dedi ama kurtulamadı: Atlas'ın ailesini tehdide hapis!
Barış Alper Yılmaz, köpeğiyle birlikte horon tepti

Sosyal medyayı sallayan görüntü
Rakam inanılır gibi değil! İşte Galatasaray'ın borcu

Rakam inanılır gibi değil! İşte Galatasaray'ın borcu
Amedspor'dan Icardi iddialarına yanıt

Amedspor'dan beklenen açıklama!
Özel ve Ağbaba'nın şikayeti sonrası Tamar Tanrıyar hakkında soruşturma başlatıldı

Savcılık, Tamar Tanrıyar için düğmeye bastı! İşte yöneltilen suçlama