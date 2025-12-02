Haberler

İsrail'den, BM Genel Sekreteri Guterres'in Gazze'deki gazetecilerin durumu hakkındaki uyarısına yanıt

İsrail Dışişleri Bakanlığı, BM Genel Sekreteri Guterres'in Gazze'deki gazetecilerin görevlerini özgürce yerine getirmesi gerektiği yönündeki açıklamasına yanıt vererek, saldırılan kişilerin gazeteci olmadığını iddia etti. Saldırılarda hayatını kaybeden gazeteci sayısı 257'ye ulaştı.

Gazze Şeridi'nde 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda 250'den fazla gazeteciyi hedef alan İsrail, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres'in Gazze Şeridi'ndeki gazetecilerin görevini müdahale olmadan yapması gerektiği açıklamasına yanıt verdi.

İsrail Dışişleri Bakanlığı'nın ABD merkezli X şirketinin sosyal paylaşım platformundaki hesabından yapılan açıklamada, Gazze'de hedef alınan kişilerin gazeteci olmadığı iddia edildi.

Basın mensubu olmanın diplomatik dokunulmazlık olmadığı ileri sürülen açıklamada, Guterres'in Hamas'ın söylemlerini tekrarladığı savunuldu.

BM Genel Sekreteri Guterres, ABD merkezli X şirketinin sosyal paylaşım platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, "Gazze'deki gazeteciler, haber yaptıkları insanlarla aynı risklerle ve gerçeklerle karşı karşıya kalıyor; yerinden edilme, kıtlık ve ölüm. Temel görevlerini hiçbir müdahale, yıldırma ve zarara uğramadan yerine getirebilmeleri gerekir." ifadelerini kullanmıştı.

Öte yandan, İsrail Dışişleri Bakanlığı'nın söz konusu açıklamayı yapmasından önce, İsrail ordusunun ateşkese rağmen Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinde, "Sarı Hat"tın dışında kalan ve İsrail'in kontrolünde olmayan kesimine düzenlediği saldırıda Filistinli gazeteci Mahmud Vadi hayatını kaybetmişti.

İsrail'in 8 Ekim 2023'ten itibaren Gazze Şeridi'ne yönelik düzenlediği saldırılarda hayatını kaybeden basın mensuplarının sayısı 257'ye yükselmişti.

Kaynak: AA / Faruk Hanedar - Güncel
