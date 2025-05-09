İsrail, Gazze'de yardım merkezine saldırdı: 4 ölü

İsrail'in, Gazze Şeridi'nde Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansına (UNRWA) bağlı bir yardım dağıtım merkezini hedef aldığı saldırıda 4 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

AA muhabirinin sağlık yetkililerinden aldığı bilgiye göre, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliya Mülteci Kampı'nda bulunan UNRWA yardım dağıtım merkezine düzenlediği saldırıda en az 4 kişi yaşamını yitirdi, çok sayıda kişi de yaralandı.

Görgü tanıkları da saldırıda yaralanan Filistinlileri kurtarma çalışmalarının sürdüğünü anlattı.

İsrail'in hedef aldığı yardım dağıtım merkezi, İsrail ordusu tarafından bombalanıp yıkılmasının ardından hizmet dışı bırakılan ve yerinden edilmiş kişiler için barınağa dönüştürülen UNRWA kliniğinin bitişiğinde yer alıyor.