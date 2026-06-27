İsrail ordusu Gazze Şeridi'nin orta kesiminde kontrolünü genişletti

İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nin orta kesiminde bulunan El-Megazi Mülteci Kampı'nın doğusu ile Deyr el-Belah kentinin doğusundaki kontrol ve konuşlanma alanlarını genişlettiği bildirildi.

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, İsrail ordusuna ait iki İsrail tankı ve bir askeri buldozer Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki El-Megazi Mülteci Kampı'nın doğusu ile Deyr el-Belah kentinin doğusundan 200 metre batıya doğru ilerledi.

İsrail ordusu ilerleme sırasında yoğun ateş açarken, ateşkes anlaşmasında belirtilen "Sarı Hat" olarak adlandırılan sınırı genişletmek amacıyla sarı beton bloklarını batıya doğru taşıdı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Gazze Şeridi'nin yaklaşık yüzde 70'inin İsrail ordusunun kontrolünde olduğu itirafında bulunmuştu.

Netanyahu'nun ifadelerine göre, İsrail'in Gazze'deki kontrol alanı ateşkes sürecinin başında yüzde 53 seviyesindeyken, Mayıs 2026'da yüzde 60'a, şu an ise yüzde 70'e yükseldi.

Netanyahu'nun açıklamaları, İsrail ordusunun Gazze'nin toplam 365 kilometrekarelik alanının yaklaşık 255 kilometrekaresini işgal ettiği anlamına geliyor.

Bu durum, yaklaşık 2,13 milyon Filistinli için kalan alanı sadece 110 kilometrekareye indiriyor ve yaygın yıkım, barınma ve hizmetlerdeki ciddi eksiklikler arasında, teorik olarak kilometrekare başına 19 binden fazla insan yoğunluğuna yol açıyor.

ABD ve Birleşmiş Milletler (BM), daha önce Refah'ın güneyinde olası bir kara saldırısına karşı uyarıda bulunmuş; bölgede o dönem yaklaşık 1,4 milyon yerinden edilmiş kişinin bulunduğunu ve yoğun sivil nüfus nedeniyle insani krizin derinleşebileceğini belirtmişti.

Ancak İsrail, bu uyarılara rağmen 7 Mayıs 2024'te Refah'a kara saldırıları başlattı. Operasyonda Refah'ın Filistin tarafı kontrol altına alınarak sınır kapısı kapatıldı. Bu gelişmenin ardından yaklaşık 800 bin Filistinli iki haftadan kısa sürede yerinden edildi, kentteki mahalleler ve mülteci kamplarında geniş çaplı yıkım meydana geldi.