İsrail'in Gazze'de bir araca düzenlediği hava saldırısında 4 Filistinli hayatını kaybetti

İsrail ordusunun Gazze'de ateşkesi ihlal ederek düzenlediği hava saldırısında 4 Filistinli yaşamını yitirdi. Hedef alınan aracın yanında başka bir aracın da hasar gördüğü bildirildi. Saldırının, Hamas'ın üst düzey bir yetkilisinin hedef alınması amacıyla gerçekleştirildiği iddia ediliyor.

İsrail'in ateşkesi ihlal ederek Gazze kentinin batısında bir aracı hedef aldığı hava saldırısında 4 Filistinli yaşamını yitirdi.

Sağlık alanında kaynaklardan alınan bilgiye göre İsrail ordusu, Er-Reşid El-Bahri Caddesi'nde sivilleri taşıyan bir aracı hedef aldı. Saldırıda 4 Filistinli hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.

Görgü tanıkları hedef alınan aracın yanındaki başka bir aracın da hasar gördüğünü aktardı.

Söz konusu hava saldırısı, ateşkes anlaşmasının birinci aşaması kapsamında Gazze'de Filistinlilerin yaşadığı ve İsrail ordusunun önceden çekilmiş olduğu bölgelerde gerçekleşti.

İsrail ordusu: Hamas'ın "kilit" ismini hedef aldık

İsrail ordusunun, ABD merkezli X hesabından yapılan paylaşımda, Gazze kentine düzenlenen saldırıda Hamas'ın üst düzey bir yetkilisinin hedef alındığı ileri sürüldü.

Açıklamada, İsrail ordusu ve İç İstihbarat Servisi Şin-Bet'in ortak düzenlediği saldırıda Hamas'ın "kilit" isimlerinden birinin hedef alındığı belirtildi.

İsrail basınına konuşan ismi açıklanmayan askeri yetkililer ise hedef alınan kişinin Hamas'ın askeri kanadından Raid Saad olduğunu iddia etti.

İsrail medyası, Saad'ın Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugaylarının en önemli iki isminden biri olduğunu aktardı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve Savunma Bakanı Yisrael Katz, yayımladığı ortak açıklamada, Gazze Şeridi'nin güneyinde bir patlayıcının infilak ettirilmesi sonucu 2 İsrail askerinin yaralandığını ileri sürdü.

Ortak açıklamada, buna karşılık olarak Gazze kentinde Hamas'ın üst düzey isimlerinden Raid Saad'ın hedef alınarak öldürüldüğü iddia edildi.

Açıklamada, İsrail ordusunun, 10 Ekim'de yürürlüğe giren ateşkes anlaşmasına rağmen Gazze Şeridi'ne saldırıların sürdürüleceği tehdidinde bulunuldu.

???????- Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşması

ABD Başkanı Donald Trump, 9 Ekim'de Mısır'da devam eden müzakerelerde İsrail ile Hamas'ın Gazze'de ateşkes planının ilk aşamasını onayladığını duyurmuştu.

Müzakerelerin yapıldığı Mısır'da anlaşma imzalanmış, İsrail hükümetinin onayıyla 10 Ekim'de devreye girmişti.

İsrail ordusunun anlaşmada belirtildiği üzere "Sarı Hat"ta çekilmesinin ardından Gazze Şeridi'nde ateşkesin aynı gün yürürlüğe girdiği açıklanmıştı.

Kaynak: AA / Burak Dağ - Güncel
