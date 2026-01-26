Haberler

İsrail 7 Filistinli Esiri Serbest Bıraktı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İsrail'in serbest bıraktığı 7 Filistinli esir, Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Deyr el-Belah kentinde bulunan Aksa Şehitleri Hastanesi'ne ulaştırıldı.

İsrail'in serbest bıraktığı 7 Filistinli esir, Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Deyr el-Belah kentinde bulunan Aksa Şehitleri Hastanesi'ne ulaştırıldı.

Uluslararası Kızılhaç Örgütünden yapılan açıklamada, ekiplerinin 7 Filistinli esiri Gazze Şeridi'nin güneyindeki Kerem Ebu Salim Sınır Kapısı'ndan Aksa Şehitleri Hastanesi'ne nakletti.

Serbest bırakılan esirlerin aileleriyle temas kurmaları ve buluşmalarının sağlandığı belirtilirken, sağlık durumlarına ilişkin bilgi verilmedi.

İsrail, 11 Ocak'ta da Gazze'de aralarında bir kadının da bulunduğu 12 Filistinli esiri serbest bırakmıştı.

Daha önce serbest bırakılan Filistinli esirlerin aktardıklarına göre, birçok esir, İsrail hapishanelerinde yetersiz beslenme ve ağır işkenceler nedeniyle yaşadığı sağlık sorunları neticesinde serbest bırakılıyor.

İsrail merkezli insan hakları örgütü B'Tselem, 20 Ocak'ta, Ekim 2023'ten bu yana İsrail'in gözaltı merkezleri ve hapishanelerinde 84 Filistinli tutuklunun hayatını kaybettiğini, ölenlerin çoğunun Gazze Şeridi'nden olduğunu bildirmişti

Filistinli Esirler Cemiyeti de daha önce yaptığı açıklamalarda, İsrail'in Gazze'den binlerce Filistinliyi tam bir gizlilik içinde alıkoyduğunu ve en ağır zararları vermeyi amaçlayan korkunç koşullara maruz bıraktığını belirtmişti.

İsrail, Hamas ile varılan ateşkes ve esir takası anlaşması kapsamında 13 Ekim 2025'te Gazze'de yaklaşık 1700 Filistinli esiri serbest bırakmıştı.

Kaynak: AA / Mohamed Majed - Güncel
Diyarbakır'da İl Emniyet Müdürlüğü'ne EYP'li saldırı girişimi

Diyarbakır'da İl Emniyet Müdürlüğü'ne hain saldırı girişimi
Korkunç gerçek polis memurunun eve gitmesiyle gün yüzüne çıktı, hali vicdanları sızlattı

Korkunç gerçek polis memurunun eve gitmesiyle gün yüzüne çıktı
Alacak verecek kavgasında kan aktı

Alacak verecek kavgasında kan aktı
İlker Yağcıoğlu'ndan Fenerbahçe'nin yıldızlarına eleştiri: Sabırları taşırdılar

Beraberlik sonrası açtı ağzını yumdu gözünü: Sabırları taşırdı
Batagov'a Premier Lig'den dev teklif

Süper Lig'den Premier Lig'e 30 milyon euro'ya transfer
Gaziantep'te 4.1 büyüklüğünde deprem

6 Şubat depremlerinin vurduğu ilimizde korkutan sarsıntı
Herkesin evinde bulunan tehlike! Vücudunun yüzde 30'u yandı

Herkesin evinde bulunan tehlike! Vücudunun yüzde 30'u yandı