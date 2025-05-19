İsrail, Gazze'de alıkoyduğu 10 Filistinliyi serbest bıraktı

İsrail, abluka altındaki Gazze Şeridi'nde yürüttüğü saldırlar sırasında alıkoyduğu Filistinlilerden 10 kişiyi, aylarca süren işkence ve açlık koşullarının ardından serbest bıraktı.

Uluslararası Kızılhaç Komitesi (ICRC), Kerem Ebu Salim sınır kapısından (güney) Gazze Şeridi'nin orta kesimlerinde bulunan el-Aksa Şehitleri Hastanesi'ne nakledilen 10 esirin serbest bırakılmasına aracılık ettiğini açıkladı.

Açıklamada, "Ekibimiz, esirlerin aileleriyle iletişimini kolaylaştırarak, aileleri buluşturup bir araya gelmelerini sağladı." ifadeleri kullanıldı.

Serbest bırakılan esirlerin sağlık durumları hakkında daha fazla ayrıntıya yer verilmeyen açıklamada, esirlerin Gazze Şeridi'nden ne zaman alıkonulduğuna ilişkin bir bilgi de yer almadı.

Serbest bırakılan Filistinli esirler, çoğunlukla sağlık durumları kötüleşmiş halde Gazze Şeridi'ne dönüyor. Bazı Filistinli esirlerin vücudunda İsrail askerleri tarafından maruz kaldıkları ağır işkencelerin izleri ve ciddi yaralar bulunuyor.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde 7 Ekim 2023'ten bu yana yürüttüğü işgal ve saldırılar süresince aralarında kadın, çocuk ve sağlık çalışanlarının da bulunduğu binlerce Filistinliyi alıkoydu.

Gazze'den alıkonulan Filistinlilerden bir kısmı serbest bırakılsa da birçoğunun akıbeti hala bilinmiyor.

Filistin Kurtuluş Örgütüne bağlı Esirler ve Serbest Bırakılanlar Heyeti verilerine göre, İsrail hapishanelerinde Gazze Şeridi'nden alıkonulan 1747 Filistinlinin tutulduğu tahmin ediliyor.

İsrail ordusunun Gazze'den alıkoyduğu ve sonrasında serbest bırakılan birçok Filistinlinin, psikolojik ve bedensel işkenceye maruz kaldığı görülmüştü.