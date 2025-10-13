Haberler

İsrail, Gazze'de 4 Esir Cesedini Aldı

İsrail ordusu, Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşması kapsamında Hamas'ın Uluslararası Kızılhaç Komitesi'ne teslim ettiği 4 İsrailli esirin cesedini aldığını açıkladı. Ayrıca, 2 İsrailli esirin daha Kızılhaç heyetine teslim edildiği duyuruldu.

İsrail ordusu, Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşması kapsamında Hamas'ın Uluslararası Kızılhaç Komitesi (ICRC) heyetine teslim ettiği 4 İsrailli esirin cesedini aldığını açıkladı.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, Gazze Şeridi'ndeki 2 İsrailli esirin daha Kızılhaç heyetine teslim edildiği, İsrail ordusunun cesetleri Kızılhaç ekiplerinden aldığı belirtildi.

Esirlerin cesetlerinin İsrail'e götürüldüğü kaydedilen açıklamada, kimlik tespiti için İsrail Ulusal Adli Tıp Merkezine nakledilecekleri aktarıldı.

Kimlik tespiti yapıldıktan sonra bilgilerin paylaşılacağı ifade edildi.

Hamas, Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşması kapsamında 20 sağ İsrailli esiri serbest bırakmış, karşılığında 250'si müebbet ve uzun süreli hapis cezasına çarptırılanlardan 1718'i Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'nden alıkonulanlar olmak üzere 1968 Filistinli esirin serbest kaldığı duyurulmuştu.

Kaynak: AA / Faruk Hanedar - Güncel
