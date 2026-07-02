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İsrail'in Gazze'de 1000. güne girecek soykırımı sürecinde 26 bin 200 askeri tedavi gördü

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İsrail Savunma Bakanlığı, Gazze'deki saldırıların başlangıcından bu yana 26 bin 200 askerin tedavi gördüğünü, bunların yüzde 65'inin travma sonrası stres bozukluğu yaşadığını açıkladı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik Ekim 2023'te başlayan soykırımından bu yana 26 bin 200 askerinin tedavi gördüğü açıklandı.

İsrail Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Gazze'deki soykırımla başlayan süreçte, İsrail ordusunda tedavi gören 26 bin 200 askerin yüzde 65'inin travma sonrası stres bozukluğu yaşadığı belirtildi.

Açıklamada, tedavi gören İsrail askerlerinden yaklaşık 17 bin kişinin psikolojik travma yaşadığı, 7 bin 700'ünün ise fiziksel yaralanma geçirdiği, bunlardan 97'sinin uzuv kaybı yaşadığı bildirildi.

Yaralıların yüzde 92'sinin erkek, yüzde 8'inin kadın olduğu aktarılan açıklamada, bu kişilerin yüzde 48'inin 30 yaşın altında olduğu kaydedildi.

Açıklamada, soykırım sürecinde rehabilitasyon biriminin hizmetlerinin genişletildiğine işaret edilirken, ruh sağlığı uzman sayısının savaş öncesine göre 4 kat artarak yaklaşık 4 bine çıktığı ve rehabilitasyon merkezlerinin sayısının ise 3 katına ulaştığı ifade edildi.

Tedavi gören İsrail askerlerinin görev yerlerine ilişkin bilgiye yer verilmedi.

Hamas'ın askeri kanadı Kassam Tugaylarının 7 Ekim 2023'te başlattığı saldırının hemen ardından Gazze Şeridi'ne yoğun saldırılara başlayan İsrail ordusu, bu süreçte Gazze'de soykırımını derinleştirirken Lübnan, Yemen, Suriye, İran ve Katar topraklarını hedef aldı.

Kaynak: AA
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