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İsrail, Gazze'de 2 Filistinli Gazeteciyi Öldürdü

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İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarında 2 Filistinli gazeteci hayatını kaybetti. Gazze'deki Hükümet Medya Ofisi, saldırılar sonucu gazeteci sayısının 208'e yükseldiğini açıkladı.

- İsrail, 2 Filistinli gazeteciyi öldürdü

GAZZE - İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarında bugün 2 Filistinli gazeteci hayatını kaybetti.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ndeki saldırılarına ayrım gözetmeksizin devam ediyor. Gazze'deki Hükümet Medya Ofisi tarafından yapılan açıklamada, İsrail savaş uçaklarının Al Jazeera Mubasher muhabiri Hussam Shabat'ın bulunduğu aracı hedef alması sonucu öldürüldüğü belirtildi.

Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus şehrinde ise bir televizyon kanalında çalışan Filistinli gazeteci Muhammed Mansur, İsrail güçlerinin evine düzenlediği hava saldırısında hayatında kaybetti. Saldırıda Mansur'un eşi ve kızının da öldüğü bildirildi.

Hükümet Medya Ofisi açıklamasında, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik 7 Ekim 2023'te başlattığı saldırılarda öldürülen gazeteci sayısının 208'e yükseldiği belirtildi. İsrail tarafından Filistinli gazetecilere yönelik saldırıların kınandığı açıklamada, "Uluslararası Gazeteciler Federasyonu, Arap Gazeteciler Federasyonu ve dünya çapındaki tüm gazetecilik kuruluşlarını, Gazze Şeridi'ndeki Filistinli gazetecilere ve medya çalışanlarına yönelik bu sistematik suçları kınamaya çağırıyoruz" ifadesi kullanıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MUHAMMED RABAH - Güncel
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