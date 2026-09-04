Haberler

ABD'ye İran için borç affıyla asker önerisi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İsrail gazetesi Jerusalem Post'ta yer alan makalede, ABD'nin İran'a kara harekatı için asker bulmakta zorlanacağı, bu nedenle gençlerin borçlarını silme vaadiyle orduya katılımın artırılabileceği öne sürüldü.

İsrail gazetesinde yayımlanan bir makalede, ABD'nin İran'a olası bir kara harekatında asker bulmakta zorlanacak Washington yönetiminin, gençlerin borçlarını silme vaadiyle orduya kitlesel katılım sağlayabileceği önerildi.

İsrail'in The Jerusalem Post gazetesinde Kanadalı eski asker AJ Jaff'ın imzasıyla yayımlanan ve " İran'la savaş hava saldırılarıyla kazanılmayacak, peki geriye ne kaldı?" başlıklı makalede İran'a karşı ABD'nin seçenekleri değerlendirildi.

" İran'ın parçalanması için etnik grupların yönetime karşı kışkırtılması ve ABD Kongresi'nin bu grupların bağımsızlığını tanımasını da içeren" önerilerin yer aldığı makalede, en dikkat çekici önerilerden biri ise kara savaşında ihtiyaç duyulacak asker sayısını karşılamak için borçlu genç Amerikalıların önerilmesi oldu.

Makalede, ABD'nin İran'a karşı 6 ayı geride bıraktığı savaşında 2003'te Irak'a düzenlediği hava saldırılarından sonra en yoğun hava saldırılarını İran'a gerçekleştirmesine rağmen istediği sonucu alamadığına işaret edildi.

ABD yönetiminin İran ile savaşı Amerikan kamuoyuna kabul ettiremediğine de dikkati çekilen makalede, şunlar kaydedildi:

"İran'a yapılacak bir kara işgalinin gerektirdiğinden daha az sayıda asker alımı yapılıyor. İran'ın 31 eyalet komutanlığına ve Mozaik Savunma Doktrini'ne karşı başarılı bir kara harekatı için gereken asker sayısının 750 bin ile 1,5 milyon arasında olduğu tahmin ediliyor. Mevcut aktif ABD ordusu yaklaşık 452 bin kişiden oluşuyor. Açıkçası, bu hesap tutmuyor."

Makalede, ihtiyaç duyulan asker sayısına ulaşmak için "borç affı programı" yoluyla Amerikan gençlerinin askere alınması önerisi sunularak, şu ifadelere yer verildi.

"18 ila 34 yaş arasındaki ortalama bir Amerikalı, öğrenci kredileri, kredi kartı bakiyeleri, otomobil kredileri ve kişisel krediler dahil olmak üzere 40 bin dolardan fazla ipotek dışı borç taşıyor; bazı tahminlere göre bu rakam 100 bin dolara kadar çıkıyor. Pentagon'un ihtiyacı olan grup işte bu. 24 veya 36 aylık hizmetten sonra öğrenci kredisi, kredi kartı ve diğer borç bakiyelerini tamamen silen ve 'GI Bill'i (Gaziler Yasası)' uzatan, federal olarak yönetilen bir borç affı programı, gönüllü askere alımı geniş ölçekte artıracaktır."

Bunun mümkün olduğunun savunulduğu makalede, "Bu, Amerikan devletinin, başka türlü temin edemediği personele ihtiyaç duyduğunda her zaman yaptığı şeyi yapmasıdır." denildi.

Kaynak: AA
Kişisel verileri yasa dışı kullanan avukatlara operasyon! İşte baskın yapılan ünlü hukuk büroları

Onlarca avukat gözaltında! İşte baskın düzenlenen ünlü hukuk büroları
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Dünyaca ünlü şarkıcıdan sahnede frikik! Eteği düşünce dansçısı yetişti

Dünyaca ünlü şarkıcının zor anları! Eteği düştü, frikik verdi
Zeynep Yıldırım’ın cinayetinin sırrı çözüldü! Cesedi kömürlükte bulundu, DNA raporu kesinleşti

Zeynep'in ölümündeki sır perdesi kalktı! DNA raporu kesinleşti
Türkiye'de futbolun bittiğini özetleyen bir olay daha! Taçtan ofsayt verildi

Türkiye'de futbolun bittiğini özetleyen bir olay daha
500 bin müşterinin bilgilerini çaldıran ünlü döner zincirine ceza

İhmal pahalıya patladı! Ünlü döner zincirine ceza
Boşanma davalarında yeni emsal karar! Eşine bunu yapan tam kusurlu

Eşine bunu yapan şimdi yandı
31 avukat için gözaltı kararı! Hukuk bürolarında arama başlatıldı

Hukuk bürolarına baskın! Onlarca avukat gözaltında

Ukrayna'da telefon fiyatına satılan evler kapış kapış gitti

96 bin TL'ye satılan evler kapış kapış gitti! Köyde boş yer kalmadı