ABD'ye İran için borç affıyla asker önerisi

İsrail gazetesinde yayımlanan bir makalede, ABD'nin İran'a olası bir kara harekatında asker bulmakta zorlanacak Washington yönetiminin, gençlerin borçlarını silme vaadiyle orduya kitlesel katılım sağlayabileceği önerildi.

İsrail'in The Jerusalem Post gazetesinde Kanadalı eski asker AJ Jaff'ın imzasıyla yayımlanan ve " İran'la savaş hava saldırılarıyla kazanılmayacak, peki geriye ne kaldı?" başlıklı makalede İran'a karşı ABD'nin seçenekleri değerlendirildi.

" İran'ın parçalanması için etnik grupların yönetime karşı kışkırtılması ve ABD Kongresi'nin bu grupların bağımsızlığını tanımasını da içeren" önerilerin yer aldığı makalede, en dikkat çekici önerilerden biri ise kara savaşında ihtiyaç duyulacak asker sayısını karşılamak için borçlu genç Amerikalıların önerilmesi oldu.

Makalede, ABD'nin İran'a karşı 6 ayı geride bıraktığı savaşında 2003'te Irak'a düzenlediği hava saldırılarından sonra en yoğun hava saldırılarını İran'a gerçekleştirmesine rağmen istediği sonucu alamadığına işaret edildi.

ABD yönetiminin İran ile savaşı Amerikan kamuoyuna kabul ettiremediğine de dikkati çekilen makalede, şunlar kaydedildi:

"İran'a yapılacak bir kara işgalinin gerektirdiğinden daha az sayıda asker alımı yapılıyor. İran'ın 31 eyalet komutanlığına ve Mozaik Savunma Doktrini'ne karşı başarılı bir kara harekatı için gereken asker sayısının 750 bin ile 1,5 milyon arasında olduğu tahmin ediliyor. Mevcut aktif ABD ordusu yaklaşık 452 bin kişiden oluşuyor. Açıkçası, bu hesap tutmuyor."

Makalede, ihtiyaç duyulan asker sayısına ulaşmak için "borç affı programı" yoluyla Amerikan gençlerinin askere alınması önerisi sunularak, şu ifadelere yer verildi.

"18 ila 34 yaş arasındaki ortalama bir Amerikalı, öğrenci kredileri, kredi kartı bakiyeleri, otomobil kredileri ve kişisel krediler dahil olmak üzere 40 bin dolardan fazla ipotek dışı borç taşıyor; bazı tahminlere göre bu rakam 100 bin dolara kadar çıkıyor. Pentagon'un ihtiyacı olan grup işte bu. 24 veya 36 aylık hizmetten sonra öğrenci kredisi, kredi kartı ve diğer borç bakiyelerini tamamen silen ve 'GI Bill'i (Gaziler Yasası)' uzatan, federal olarak yönetilen bir borç affı programı, gönüllü askere alımı geniş ölçekte artıracaktır."

Bunun mümkün olduğunun savunulduğu makalede, "Bu, Amerikan devletinin, başka türlü temin edemediği personele ihtiyaç duyduğunda her zaman yaptığı şeyi yapmasıdır." denildi.

Kaynak: AA