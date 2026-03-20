İsrail Dışişleri Bakanı, Fransa ve AB'den Hizbullah'ın siyasi kanadının "terör örgütü" ilan edilmesini istedi

TEL İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar, Fransa ile Avrupa Birliği'nden (AB) Hizbullah'ın siyasi kanadının "terör örgütü" olarak tanınmasını istedi.

Bakan Saar, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, İsrail'i ziyaret eden Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot ile görüşmesi ve İsrail'in Lübnan'da sürdürdüğü şiddetli hava ve kara saldırılarına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Lübnan'daki temaslarının ardından İsrail'e gelen Fransız Bakanı Barrot'la İsrail ordusunun Lübnan'a düzenlediği saldırıları ele aldıklarını aktaran Saar, Beyrut yönetiminin Hizbullah"ın silahsızlandırılması için "anlamlı bir girişimde bulunmadığını" ileri sürdü.

Saar, İsrail'in Paris yönetimi ve AB'den Hizbullah'ın siyasi kanadı "Direnişe Vefa Bloğu"nu terör örgütü listesine alması talebini Fransız mevkidaşına ilettiğini aktardı.

Lübnan'ın güneyi ile başkenti Beyrut başta olmak üzere sürdürdükleri şiddetli saldırıların Hizbullah'a karşı olduğunu öne süren Saar, Fransız Bakan Barrot'la Beyrut ziyaretine ilişkin izlenimlerini de ele aldıklarını kaydetti.

Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot ise İsrailli muhataplarına Lübnan'a karşı geniş çaplı ve uzun süreli saldırılar konusunda çekincelerini ilettiğini duyurmuştu.

Barrot, İsrail'de düzenlediği basın toplantısında, "İsrail, Lübnan, İran ve başka yerlerde kadınlar, erkekler ve aileler, bombardıman endişesiyle barınaklarda, kendileri ve çocukları için daha iyi bir gelecek umuduyla yaşıyor." ifadesini kullanmıştı.

İsrail'in Lübnan'a saldırıları

İsrail ordusundan 2 Mart'ta yapılan açıklamada, Lübnan'dan füze atıldığının tespit edilmesinin ardından ülkenin kuzeyinde sirenlerin devreye girdiği belirtilmişti.

Daha sonra Lübnan geneline hava saldırıları başlattığını duyuran ve başkent Beyrut'u hedef alan İsrail ordusu, havadan ve denizden yoğun saldırılar düzenlediği Lübnan'da kara işgalini genişletme kararı almıştı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, 2 Mart'tan bu yana İsrail saldırılarında 1001 kişinin hayatını kaybettiğini, 2 bin 584 kişinin yaralandığını bildirmişti.

Lübnan hükümetine bağlı Afet Yönetimi, İsrail'in işgali ve saldırıları nedeniyle Lübnan'da zorla yerinden edilenlerin sayısının resmi kayıtlara göre 1 milyonu geçtiğini duyurmuştu.