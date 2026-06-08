Haberler

İsrail, cezaevlerindeki Filistinli tutukluların avukatları ile görüşmelerini iptal etti

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İsrail makamları, güvenlik gerekçesiyle cezaevlerindeki Filistinli tutukluların bugün yapılması planlanan avukat ziyaretlerini iptal etti. Ayrıca tutuklu yakınlarının mahkeme duruşmalarına katılımı da yasaklandı.

İsrail makamları, cezaevlerindeki Filistinli tutukluların bugün yapılması planlanan avukat ziyaretlerini ülkenin "içinde bulunduğu güvenlik durumunu" bahane ederek iptal etti.

Filistin Kurtuluş Örgütü'ne (FKÖ) bağlı Esir İşleri Heyeti ile Filistin Esirler Cemiyeti'nden konuya ilişkin ortak yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, İsrail makamlarının "içinde bulunulan güvenlik durumları" gereği cezaevindeki Filistinli tutukluların bugün yapılması planlanan avukat görüşmelerini iptal ettiği belirtildi.

Ayrıca tutuklu yakınlarının Ofer Askeri Mahkemesi'nde görülecek duruşmalara katılmalarının da yasaklandığı ifade edilen açıklamada, bugün yalnızca gözaltı süresinin uzatılması ve idari tutukluluk duruşmalarının yapılacağı kaydedildi.

Cezaevlerinde Filistinli tutuklulara yönelik sistematik hak ihlalleri nedeniyle eleştirilen İsrail, cezaevindeki Filistinlilere yönelik keyfi şiddet, cinsel saldırı, ağır tecrit, tıbbi ihmal ve kasıtlı aç bırakma eylemlerinin yanı sıra tutukluların yakınları ile avukatlarının görüş ve ziyaretlerinin yasaklanmasıyla da sık sık gündeme geliyor.

Kaynak: AA / Qais Omar Darwesh Omar
İran'da art arda patlama sesleri! Şiraz Havalimanı da hedef alındı

Komşu abluka altında! Düşman İHA'sı düşürüldü, havalimanı hedef alındı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Başkanlık zaferi sonrası dikkat çeken görüntü! Aziz Yıldırım'ın işaretiyle başladılar

"Ben liderim" sözünü en iyi özetleyen görüntü
Mini etek ve perukla geldi, önce çaldı sonra soyundu

Mini etek ve perukla geldi, önce çaldı sonra soyundu
Kocasını aldatan kadının sözleri 'Bu kadarına da pes' dedirtti

Kocasını aldatan kadının sözleri "Bu kadarına da pes" dedirtti
Hükümet asgari ücretle ilgili tartışmalara son noktayı koydu

Milyonların beklediği ara zam kararı çıktı
Husilerden İsrail'e yeni darbe! Kızıldeniz'i kapattılar

Bu resmen savaş ilanı! Füzeleri ateşleyip Kızıldeniz'i kapattılar
Aziz Yıldırım Vedat Muriqi transferinin ardından bir bomba daha patlatıyor

Aziz Yıldırım çıldırdı! Vedat'ın ardından bir bomba daha patlatıyor
Sokak ortasındaki cinayetin görgü tanığı o anları anlattı

Katilin sözleri kan dondurdu! Sokakta böyle bağırmış