İsrail, Filistinli Muhammed Şihab'ın Evinin Havasını Uçurdu

İsrail ordusu, işgal altındaki Doğu Kudüs'ün kuzeyinde Filistin beldesi Er-Ram'da "araçla ezme saldırısında bulunduğu" gerekçesiyle öldürülen Filistinli Muhammed Şihab'a ait evi havaya uçurdu.

Kudüs Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İsrail güçleri, Er-Ram beldesine baskın düzenleyerek, Şihab ailesine ait iki katlı evi kuşattı ve ardından patlattı.

İsrail güçleri evin çevresinde oturan aileleri de zorla tahliye etti.

Doğu Kudüs'ün kuzeybatısında yer alan Ramla kenti yakınlarında düzenlenen, bir İsrail subayının ölümüne ve 3 kişinin yaralanmasına yol açan araçlı saldırının ardından Muhammed Şihab İsrail polisi tarafından öldürülmüştü.

İsrail, bazen evin sahiplerinin kendi askerlerine yönelik operasyonlara katıldığı iddiasıyla, bazen de "ruhsatsız inşaat" bahanesiyle Filistinlilere ait evleri yıkılıyor ya da patlatıyor.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.

Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te 7 Ekim 2023'ten beri İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında 171'i çocuk, 955 Filistinli hayatını kaybetti.

Bu sürede 7 binden fazla Filistinli yaralandı, 16 bin 400 kişi gözaltına alındı.