İsrail: F-35 Savaş Uçağı İran'a Ait Bir Jet Düşürdü

(ANKARA) - İsrail Hava Kuvvetleri, bir "F-35I Adir" savaş uçağının İran Hava Kuvvetleri'ne ait YAK-130 tipi bir jeti düşürdüğünü ileri sürdü.

İsrail Hava Kuvvetleri'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, söz konusu olayın F-35 savaş uçaklarının bir insanlı savaş uçağını düşürdüğü ilk vaka olduğu belirtildi.

Açıklamada, operasyonun nerede gerçekleştiğine ilişkin ayrıntı verilmedi. İran makamlarından ise olaya ilişkin henüz resmi açıklama yapılmadı.

Kaynak: ANKA