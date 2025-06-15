İsrail Enerji Bakanı Cohen: Her Yıkıma 100 İran Binası

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İsrail Enerji Bakanı Eli Cohen, İran'a yönelik tehditte bulunarak yıkılan her İsrail binası için Tahran'da 100 bina yıkılacağını açıkladı. Cohen, İran'ın füzeli misillemesine karşılık vermekten vazgeçmeyeceklerini vurguladı.

İsrail Enerji Bakanı Eli Cohen, "İsrail'de yıkılan her binaya karşılık Tahran ve İran'da 100 bina yıkılacak." dedi.

Yerel basındaki haberlere göre, Cohen, İran'ın gece füzelerle düzenlediği misilleme saldırısında Tel Aviv yakınlarındaki Bat Yam kentinde vurulan bölgede incelemelerde bulundu.

İncelemelerin ardından basın mensuplarına açıklama yapan Cohen, İran'a düzenledikleri saldırıların ardından yaşanan çatışmalar nedeniyle "tarihi günlerden geçtiklerini ve böylesi zamanlarda zor manzaralarla karşılaşıldığını" söyledi.

Cohen, İran'ın "nükleer silahların yanı sıra yüzlerce balistik füzeye sahip olmayı amaçladığı" iddiasında bulundu.

İran'ın saldırılarına karşılık vermeyi sürdüreceklerini söyleyen Cohen, "İsrail'de yıkılan her bir binaya karşılık Tahran ve İran'da 100 bina yıkılacak." ifadesini kullandı.

Cohen'in Tahran yönetimine yönelik tehditlerinin ardından İsrail Başbakanlık Ofisinin bakanlara İran konusunda açıklama yapmamaları talimatı gönderdiği bildirildi.

?????İsrail'in İran'a şiddetli saldırılarıyla başlayan çatışma

İsrail, 13 Haziran'da İran'ın farklı kentlerindeki nükleer tesisler başta olmak üzere ordunun üst komuta kademesini de hedef olan geniş çaplı saldırılar düzenledi.

İran Genelkurmay Başkanı, Devrim Muhafızları Genel Komutanı ve bazı üst düzey komutanlar ile 9 nükleer bilim insanı saldırılarda hayatını kaybederken, toplam sivil can kaybı da 78 olarak açıklandı.

İran ordusunun İsrail'e balistik füzelerle yaptığı misillemede 13 kişinin öldüğü, 400'den fazla kişinin yaralandığı aktarıldı.

Türkiye başta olmak üzere çok sayıda ülke İsrail'i kınadı.

Kaynak: AA / Mustafa Deveci - Güncel
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