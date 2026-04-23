Haberler

İsrail, 200 Milyon Dolarlık Hava Mühimmatı Satın Aldı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İsrail Savunma Bakanlığı, Elbit Systems'tan hava mühimmatı alımına yönelik 200 milyon dolarlık yeni bir anlaşma yaptı. Anlaşma, acil muharebe senaryolarına hazırlık amacı taşıyor.

(ANKARA) - İsrail Savunma Bakanlığı, İsrail merkezli silah üreticisi Elbit Systems'tan 200 milyon dolar değerinde hava mühimmatı satın aldığını açıkladı.

İsrail Savunma Bakanlığı, saldırılar ve önleme operasyonlarında kullanılacak füze ve diğer silahları kapsayan anlaşmanın, "acil muharebe senaryolarına hazırlığın artırılması ve güçlü savunmalarla geçecek bir on yıla hazırlık" kapsamında olduğunu belirtti.

İnsansız hava araçları (İHA), radar, elektronik harp sistemleri üreten Elbit Systems ile Bakanlık arasında benzer bir hava mühimmatı anlaşması ocak ayında 183 milyon dolar karşılığında imzalanmıştı.

Kaynak: ANKA
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

