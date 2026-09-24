İsrail, El Halil'deki yasa dışı yerleşimlerde 567 yeni konutun inşasını onayladı

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İsrail makamlarının, işgal altındaki Batı Şeria'nın güneyindeki El Halil kentinde bulunan "Asael" ve "Beit Haggai" yasa dışı yerleşimlerinde toplam 567 yeni konutun inşasını onayladığı bildirildi.

İsrail'in Kanal 7 televizyonunun haberine göre, İsrail Sivil İdaresine bağlı Yüksek Planlama Konseyi, Asael yasa dışı yerleşiminde 342, Beit Haggai yasa dışı yerleşiminde ise 225 yeni konutun inşasına ilişkin planı onayladı.

1983'te kurulan Beit Haggai'de 225 yeni konutun inşa edilmesiyle yasa dışı yerleşimin önümüzdeki yıllarda yaklaşık iki kat büyüyeceği belirtilirken, 2001'de kurulan ve yaklaşık 100 İsrailli ailenin yaşadığı Asael'deki yeni konut planına ilişkin daha fazla ayrıntıya yer verilmedi.

Kanal 7, söz konusu adımın İsrail Maliye Bakanı Bezalel Smotrich öncülüğünde atıldığını aktardı.

Smotrich, iki yasa dışı yerleşimdeki planların ilerletilmesini "yerleşim açısından çok önemli bir müjde" olarak nitelendirerek, "Beit Haggai'yi sözlerle değil, eylemlerle iki katına çıkarıyoruz." ifadesini kullandı.

İsrail hükümetinin geniş çaplı inşa faaliyetlerini sürdüreceğini belirten Smotrich, "Bu topraklar bizim, bu kadar basit." iddiasında bulundu.

El Halil Bölgesi Yerleşimler Konseyi Başkanı Eliram Azulay da planların onaylanmasını "yerleşim açısından tarihi bir müjde" olarak nitelendirerek, inşaatların hızlandırılması ve yasa dışı yerleşimlerin genişletilmesi için çalışacaklarını söyledi.

Birleşmiş Milletler, işgal altındaki Filistin topraklarındaki İsrail yerleşimlerini uluslararası hukuka göre yasa dışı kabul ediyor ve bu faaliyetlerin iki devletli çözümün hayata geçirilmesi ihtimalini zayıflattığı uyarısında bulunuyor.

Kaynak: AA