Haberler

İsrail, El Halil'de yaraladığı Filistinliyi bir gün sonra Kızılay'a teslim etti

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Filistin Kızılayı, El Halil'de İsrail güçlerince yaralanıp bir gün alıkonulan Filistinli gencin Kızılay ekiplerine teslim edildiğini bildirdi. Omzundan yaralanan genç hastaneye kaldırıldı; İsrail güçlerinin aynı bölgede 2 Filistinliyi darbederek hastanelik ettiği belirtildi.

Filistin Kızılayı, işgal altındaki Batı Şeria'nın El Halil kentinde dün İsrail güçleri tarafından yaralanıp alıkonulan Filistinlinin teslim edildiğini bildirdi.

Filistin Kızılayından yapılan yazılı açıklamaya göre, dün El Halil yakınlarındaki Beni Naim kasabasında Filistinli bir genç İsrail güçleri tarafından vurularak omzundan yaralandı.

İsrail askerleri, bir gün boyunca alıkoydukları yaralı genci bugün Filistin Kızılayı ekiplerine teslim etti. Yaralı genç hastaneye kaldırıldı.

İsrail güçlerinin bugün de aynı bölgede 2 Filistinliyi darbederek hastanelik ettiği belirtildi.

Kaynak: AA
Hem meyvesi hem çiçeği para ediyor: Eken bir senede evini arabasını alıyor

Hem meyvesi hem çiçeği para: Eken bir senede evini arabasını alıyor
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

14 ilde 'Daltonlar' baskını! Gözaltı kararı verilen 33 şüpheliden 12'si çocuk

14 ilde "Daltonlar" baskını! Üstelik 12'si çocuk
Sakarya'da babasıyla yürüyen genç kıza tanımadığı adamdan saldırı! Şüpheli gözaltında

Babasıyla yürüyen genç kıza saldırdı! Vatandaşlar müdahale etti
Fon vurgununda parayı iade edenler kurtulacak mı? Bakan Gürlek noktayı koydu

Yaptığı vurgunu iade eden Fatma Betül Sayan Kaya'ya kötü haber
ABD’de 60 yıl sonra bir ilk: Trump onayladı, 13 kişiyi öldüren asker kurşuna dizilecek

Trump onayladı, 13 kişiyi öldüren asker kurşuna dizilecek
Yok artık daha neler! Bu yapılan Boupendza'nın kemiklerini sızlatacak

Bu yapılan Boupendza'nın kemiklerini sızlatacak
Yasin Kol'un hesap hareketleri ortaya çıktı! Son 2 sezondaki artış bomba

Hesap hareketleri ortaya çıktı! Son 2 sezondaki artış bomba
'Yıkamacılar'a büyük operasyon! 102 kişi gözaltında

"Yıkamacıları" yıkan operasyon! Evleri basıp onlarca kişiyi aldılar