İsrail, El Halil'de yaraladığı Filistinliyi bir gün sonra Kızılay'a teslim etti

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Filistin Kızılayı, işgal altındaki Batı Şeria'nın El Halil kentinde dün İsrail güçleri tarafından yaralanıp alıkonulan Filistinlinin teslim edildiğini bildirdi.

Filistin Kızılayından yapılan yazılı açıklamaya göre, dün El Halil yakınlarındaki Beni Naim kasabasında Filistinli bir genç İsrail güçleri tarafından vurularak omzundan yaralandı.

İsrail askerleri, bir gün boyunca alıkoydukları yaralı genci bugün Filistin Kızılayı ekiplerine teslim etti. Yaralı genç hastaneye kaldırıldı.

İsrail güçlerinin bugün de aynı bölgede 2 Filistinliyi darbederek hastanelik ettiği belirtildi.

Kaynak: AA