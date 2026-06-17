El Halil Anlaşması'nı fesheden İsrail, kentte Yahudi din okulu inşasını onayladı

El Halil Anlaşmasını tek taraflı feshettiğini açıklayan İsrail'in, işgal altındaki Batı Şeria'daki kentte Yahudi din okulu inşasını onayladığı belirtildi.

İsrail'de yayın yapan Kanal 7 televizyonunun haberine göre, İsrail ordusuna bağlı Sivil İdare Yüksek Planlama Konseyi, işgal altındaki Batı Şeria'da yerleşim yerlerini güçlendirme politikası kapsamında yeni inşaat izinleri verdi.

Söz konusu karar, Tel Aviv yönetiminin El Halil Belediyesi'nin imar ve planlama alanındaki yetkilerini elinden aldığını açıklamasının ardından atılan ilk adım olarak kayda geçti.

İşgal edilen Filistin topraklarında 576 yeni konut biriminin inşasına yönelik planların onaylandığı, bu çerçevede El Halil kentindeki "Beit Romano" yerleşim birimi yakınlarında "Shavei Hevron" adlı din okulu için ilk kez yeni bir bina inşasına izin verildiği belirtildi.

Yaklaşık 1000 metrekarelik bir alanı kapsayacak okul binası projesinin, El Halil Belediyesinin onayı alınmaksızın İsrail makamları tarafından onaylandığı vurgulandı.

İsrail'in aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich'in El Halil kentinin idari ve güvenlik yapısına ilişkin "El Halil Anlaşması'nı" feshettiklerini açıklamasının ardından ilk defa El Halil'de yeni bir yapının inşasına onay verildiği kaydedildi.

İsrail'in, El Halil Anlaşması'nı tek taraflı feshi

İsrail'in aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich, işgal altındaki Batı Şeria'nın güneyinde tümüyle ilhak etmeyi amaçladıkları El Halil kentinin idari ve güvenlik yapısına ilişkin "El Halil Anlaşması'nı" dün feshettiklerini duyurmuştu.

Kentin ilhakına ilişkin attıkları adımın "tarihi bir düzeltme" olduğunu savunan Smotrich, konuşmasında, "Oslo Anlaşmaları'nın en saçma protokollerinden biri yıllardır yürürlükteydi. Bu protokol uyarınca Yahudi topluluğuna ve kutsal mekanlara ilişkin yetkiler El Halil Belediyesine bağlıydı. Dün buna bir son verdik." ifadelerini kullanmıştı.

Tel Aviv yönetimi, aldığı tek taraflı kararla kentteki inşaat izinleri ve Harem-i İbrahim Camisi dahil, kutsal mekanlar üzerindeki yetkiyi gasbederek işgal güçlerine bağlı paralel belediyeye vermeyi amaçlıyor.

Filistin yönetimi ile İsrail arasında 1997'de imzalanan El Halil Anlaşması, kenti "H1" ve "H2" olmak üzere iki bölgeye ayırdı.

Buna göre H1 bölgesinde güvenlik ve idare Filistin yönetimine verilirken, H2 bölgesinde yaklaşık 500 İsrailli ve 30 binden fazla Filistinli yaşamasına rağmen güvenlik İsrail ordusunun sorumluluğuna bırakıldı.