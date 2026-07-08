İsrail, Batı Şeria'da Filistinlilere ait bir evi daha yıktı

İsrail ordusu, Batı Şeria'nın güneyindeki El Halil kentinde Filistinlilere ait bir evi daha "ruhsatsız olduğu" iddiasıyla yıktı.

Bölge sakinlerinden Filistinli Hamza Batran, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İsrail güçlerinin buldozer eşliğinde El Halil'deki İzna beldesine baskın düzenlediğini aktardı.

Batran, amcasının oğlu Muhammed Batran'a ait evin yıkım işlemlerinin İsrail güçleri tarafından başladığını ifade etti.

Evin yaklaşık 12 yıl önce inşa edildiği bilgisini veren Batran, Filistinli ailenin taşınmak için son hazırlıkları tamamlamaya çalıştığını kaydetti.

Batran, sahibinin yapabilmek için tüm birikimini harcadığı evin yaklaşık 160 metrekare büyüklüğünde olduğunu ve bir su kuyusunun bulunduğunu ifade etti.

Ev sahibine daha önce inşaatın durdurulmasına ilişkin tebligatlar yapıldığını, bunun üzerine hukuki sürecin takip edildiğini ancak dosyada herhangi bir ilerleme kaydedilmediğini aktaran Batran, hukuki süreci ilerletmeyen İsrail makamlarının geçen hafta yeniden uyarı tebliğ ettiğini belirtti.

İsrail'in gerçekleştirdiği yıkımlar, 1949 tarihli 4. Cenevre Sözleşmesi'ne göre ancak zorunlu askeri gerekçelerle mümkün olduğundan, uluslararası insancıl hukuka aykırılık teşkil ediyor.

Yıkımlar, Filistinli ailelerin yerinden edilmesine ve tarım ile hayvancılığa dayalı geçim kaynaklarını kaybetmesine yol açıyor.

Birleşmiş Milletler verilerine göre, 2025 yılı içinde gerçekleştirilen yıkımlar nedeniyle 1700'den fazla Filistinli zorla yerinden edildi.

Filistinli yetkililer, İsrail'in "ruhsatsız yapı" gerekçesini, C Bölgesi'nde Filistinlilere ait ev ve yapıların yıkımını yoğunlaştırmak için kullandığını belirtiyor. Filistin tarafı, bu bölgede inşaat ve arazi ıslahı için gerekli izinlerin alınmasının neredeyse imkansız olduğunu dile getiriyor.

Batı Şeria, 1995 tarihli Oslo 2 Anlaşması uyarınca "A", "B" ve "C" bölgelerine ayrılıyor. "A" bölgeleri Filistin yönetiminin tam kontrolünde bulunurken, "B" bölgelerinde sivil yönetim Filistin'e, güvenlik kontrolü ise İsrail'e ait. Batı Şeria'nın yaklaşık yüzde 60'ını oluşturan "C" bölgeleri ise tamamen İsrail'in kontrolünde bulunuyor.

Filistin Kurtuluş Örgütüne (FKÖ) bağlı Ayrım (Utanç) Duvarı ve Yahudi Yerleşim Birimleriyle Mücadele Heyetinin yaptığı açıklamaya göre, İsrail 2026'nın ilk altı ayında 341 yıkım faaliyeti kapsamında Filistinlilere ait 740 yapıyı yıktı. Yıkımlardan 546'sı çocuk, 431'i kadın 923 Filistinli zarar gördü.