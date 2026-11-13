İsrail, El Halil'de 37 dönümlük arazide badem ağaçlarının sökülmesini emretti

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İsrail makamları, işgal altındaki Batı Şeria'nın güneyinde yer alan El Halil kentine bağlı Dura ve Terkumya beldelerinde, 37 dönümü aşkın tarım arazisindeki badem ağaçlarının ve bitki örtüsünün sökülmesi yönünde askeri emir çıkardı.

Filistin Duvar ve Yerleşim Direniş Komisyonu'ndan yapılan yazılı açıklamada, söz konusu askeri emrin 37 dönüm 782 metrekarelik bir alanı kapsadığı ve 7,5 kilometreden fazla bir hat boyunca uzandığı belirtildi.

El Halil'e bağlı Dura ve Terkumya beldelerindeki bu alanda bulunan badem ağaçlarının ve bitki örtüsünün söküleceği aktarıldı.

Öte yandan İsrail askerleri, Megiddo Hapishanesi'nde Mart 2025'te yetersiz beslenme nedeniyle yaşamını yitiren 17 yaşındaki Filistinli Velid Ahmed için düzenlenen cenaze merasiminin akabinde Ramallah'ın kuzeydoğusundaki Silvad kasabasına baskın düzenledi.

Baskın sırasında çıkan çatışmada askerler Filistinli gençlere gerçek ve plastik merminin yanı sıra göz yaşartıcı gaz bombaları kullanarak müdahale etti ve 2 genci de gözaltına aldı.

Askerler ayrıca çok sayıda eve baskın düzenleyerek buraları geçici askeri kışlalara dönüştürdü ve birçok noktadaki güvenlik kamerası kayıtlarına el koydu.

İsrail, aradan geçen 1,5 yılın ardından 9 Kasım'da Ahmed'in cenazesini ailesine teslim etmeyi kabul etmişti. Ahmed için bugün Silvad'da yüzlerce kişinin katıldığı cenaze töreni düzenlenmişti.

İsrail, 1967 yılından bu yana hapishanelerde hayatını kaybeden 98 Filistinli esirin cenazesini alıkoymaya devam ediyor.

Kaynak: AA