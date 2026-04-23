İsrail, El Halil Belediye Başkanı Sinine'yi 8 ay "idari tutukluluğun" ardından serbest bıraktı

İsrail makamları, işgal altındaki Batı Şeria'nın güneyindeki El Halil kentinin Belediye Başkanı Teysir Ebu Sinine'yi yaklaşık 8 ay süren idari tutukluluğun ardından serbest bıraktı.

AA muhabirinin yerel kaynaklardan aldığı bilgiye göre, 71 yaşındaki Ebu Sinine, 8 ay süren idari tutukluluğun ardından özgürlüğüne kavuştu.

Kaynaklar, serbest bırakılan Ebu Sinine'nin son derece yorgun ve bitkin göründüğünü, solgun yüzü ve zayıflamış bedeninin hapis sürecinde sağlık durumunun kötüleştiğine işaret ettiğini aktardı.

Ebu Sinine'nin, ailesi ve yakınları tarafından İsrail kontrol noktalarından birinde karşılandığı, ardından El Halil kentindeki evinde yakınları ve sevenleriyle buluştuğu kaydedildi.

İsrail ordusu, Eylül 2025'te işgal altındaki Batı Şeria'nın çeşitli kentlerine yönelik geniş çaplı baskınlar sırasında El Halil Belediye Başkanı Ebu Sinine ile birlikte çok sayıda Filistinliyi gözaltına almıştı.