İran'ın misillemesi sonucu Tel Aviv ve çevresinde 15 kişi yaralandı

İran'dan gelen misilleme sonucu Tel Aviv ve çevresinde 20 nokta füze parçalarının hedefi oldu. Saldırıda 15 kişi yaralandı. İsrail ordusu, hava savunma sistemlerinin devreye girdiğini bildirdi.

Yedioth Ahronot gazetesinin haberinde, füze parçalarının Tel Aviv'deki Ayalon Otoyolu ile ülkenin orta kesimindeki Petah Tikva bölgesinde bir bina dahil olmak üzere 20 noktaya düştüğü belirtildi.

İsrail acil yardım servisi Kızıl Davut Yıldızı'ndan yapılan açıklamada, Tel Aviv ve çevresinde füze saldırısı nedeniyle biri ağır, 14'ü hafif ve orta derecede 15 kişinin yaralandığı aktarıldı.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, İran'dan füze atıldığının tespit edildiği ve hava savunma sistemlerinin devreye girdiği bildirildi.

İran'dan düzenlenen yeni füze saldırısının ardından Tel Aviv ve çevresinde sirenler çaldı.

Bölgedeki AA muhabiri sirenlerin çalmasının ardından Tel Aviv'de güçlü patlamalar gerçekleştiğini aktardı.

Tel Aviv merkezde de ambulansların sirenlerini açarak hasar oluşan bölgelere geçtiği görüldü.

Kaynak: AA / Burak Dağ
