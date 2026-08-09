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Ateşkese Rağmen İsrail Saldırıları: Lübnan'da 2 Yaralı

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İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyindeki saldırıları ateşkese rağmen devam ederken, İsrail'e ait bir insansız hava aracının (İHA) Lübnan'ın güneyinde bir evin yakınına düşmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyindeki saldırıları ateşkese rağmen devam ederken, İsrail'e ait bir insansız hava aracının (İHA) Lübnan'ın güneyinde bir evin yakınına düşmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

Lübnan resmi ajansı NNA'nın haberine göre, bir İsrail İHA'sı Nebatiye vilayetine bağlı Kefer Rumman beldesinde teknik arıza nedeniyle düştü.

Ali Tahir Tepesi, Debşe Tepesi ve Kefer Rumman Tepeleri arasında seyreden İHA'nın bir evin yakınına düşmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

İsrail güçleri Lübnan'ın güneyinde evleri ve altyapıyı patlayıcılarla yıktı

Yerel kaynaklardan edinilen bilgiye göre, İsrail güçleri, ülkenin güneyindeki Zavter eş-Şarkiyye beldesinde evleri ve altyapıyı patlayıcılarla hedef aldı.

Patlamalar sonucu bazı evler ve altyapı unsurları yıkıldı.

Olaya ilişkin daha fazla ayrıntı paylaşılmadı.

NNA, ayrıca İsrail ordusunun Ali Tahir Tepesi ile Debşe Tepesi çevresi ve Kefer Rumman'ın Doha bölgesini yoğun topçu ateşiyle hedef aldığını bildirdi.

İsrail, bölgedeki ateşkese ve çerçeve anlaşmasına rağmen Lübnan'a yönelik saldırılarını sürdürüyor.

?İsrail'in Lübnan'daki saldırıları ve ateşkes süreci

İsrail ordusu, Lübnan'a 2 Mart'ta yoğun hava saldırıları başlatarak, ülkenin güneyinde birçok beldeyi işgal etmişti.

Lübnan hükümeti bu sürede, ülkede yerinden edilenlerin sayısının 1 milyonu aştığını açıklamıştı. Lübnan ile İsrail arasında 17 Nisan'da yürürlüğe giren ateşkes daha sonra birkaç kez uzatılmıştı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, son açıklamasında, İsrail'in 2 Mart'tan bu yana ülkeye düzenlediği saldırılarda 4 bin 335 kişinin hayatını kaybettiğini bildirmişti.

Öte yandan, Washington'da İsrail ile Lübnan arasında yürütülen doğrudan müzakerelerin 5. turunun ardından ise 26 Haziran'da Lübnan ve İsrail arasında çerçeve anlaşması imzalanmıştı.

Kaynak: AA
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