İsrail Savunma Bakanlığı: İran'a saldırılar sonrası İsrail'e 8 bin ton askeri mühimmat ulaştı

İsrail Savunma Bakanlığı, ABD ile İran'a saldırılar başlattıkları 28 Şubat'tan bu yana 8 bin ton askeri mühimmatın İsrail'e teslim edildiğini duyurdu.

Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, İran'a saldırılar sonrası yürütülen aksine lojistik sevkiyatına ilişkin detaylar paylaşıldı.

Açıklamada, 200'den fazla uçak ve gemiyle gerçekleştirilen 8 bin tonluk askeri mühimmat ve silah sevkiyatının stratejik stokları tahkim etme amacı taşıdığı belirtildi.

Savunma Bakanlığı'ndan ayrıca yapılan açıklamada ise yıl başından bu yana yerli savunma sanayisinden 3 milyar dolar üzerinde askeri mühimmat ve silah tedarik edildiği bildirildi.

ABD-İsrail'in İran'a saldırıları

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, eski İran lideri Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.