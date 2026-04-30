İsrail Donanmasının Küresel Sumud Filosu'na Baskınında Toplam 175 Aktivist Alıkonuldu

(ANKARA) - İsrail donanmasının, Gazze'ye insani yardım götüren Küresel Sumud Filosu'na ait gemilere uluslararası sularda düzenlediği baskın sırasında 175 aktivist alıkonuldu. Greenpeace'in teknik destek sağladığı Arctic Sunrise gemisinin mürettebatından kişiler, filodaki bazı gemilerin müdahalenin ardından ciddi hasar görmüş şekilde denizde terk edildiğini doğruladı.

Greenpeace ve Küresel Sumud Filosu organizatörlerinin aktardığına göre, baskın Yunan adası Kithira'nın 45 deniz mili batısında, Gazze'den yaklaşık 600 deniz mili uzaklıkta gerçekleşti. İsrail Dışişleri Bakanlığı, yaklaşık 175 barışçıl sivilin İsrail savaş gemisinde alıkonulduğunu teyit etti.

Filodaki gemiler, yerel saatle 21.43'te uluslararası denizcilik acil durum kanalı olan 16'ıncı kanaldan bir telsiz uyarısı aldı. Kendini İsrail Donanması olarak tanıtan yayın, gemilerden rotalarını değiştirmelerini talep etti. Kısa süre sonra, filonun haberleşme sistemlerinin parazitlendiği, VHF deniz acil durum iletişimi, filonun koordinasyonu için kullanılan VHF kanalları, Küresel Navigasyon Uydu Sistemi (GNSS) ve Iridium bantlarının da etkilendiği bildirildi.

Haberleşme kesildi, gemilere çıkıldı, bazı gemiler terk edildi

Greenpeace'in açıklamasına göre iletişim kanallarının kesintiye uğramasının ardından, filodaki birçok gemiye İsrail kuvvetlerince çıkıldı, gemilerdeki tüm iletişim kesildi ve hasar gören bazı gemilerin denizde terk edildiği tespit edildi. Greenpeace'in Arctic Sunrise gemisi, baskın sonrası yaptığı incelemede, filonun bir bölümüne ait gemilerin ciddi yapısal hasar aldıktan sonra ve mürettebatsız şekilde denizde bırakıldığını bildirdi.

Arctic Sunrise, 32 gemiye destek için Yunan karasularınd a

Greenpeace'in filosunda yer alan Arctic Sunrise'ın, baskın sırasında filoya teknik ve operasyonel destek sağlamakla görevli olduğu, şu anda ise Yunanistan karasularında bulunduğu belirtildi. Gemi, 32 gemiye yakıt ikmali, teknik sorunlar ve tıbbi ihtiyaçlar konusunda destek vermenin yanı sıra Yunanistan'ın Girit adasında güvenli demirleme imkanı sağlamak üzere çalışıyor.

Greenpeace, daha önce yaptığı açıklamalarda Arctic Sunrise'ın Küresel Sumud Filosu'nun 2026 Bahar Misyonu kapsamında Akdeniz geçişi sırasında filodaki gemilere denizcilik desteği sağlayacağını duyurmuştu.

Uluslararası hukukun ihlali vurgusu

Arctic Sunrise gemisinde bulunan Greenpeace Türkiye Sözcüsü Barış Eceçelik, müdahalenin uluslararası sularda gerçekleştiğine dikkati çekerek bunun "uluslararası hukukun açık ihlali" anlamına geldiğini söyledi. Eceçelik, "Şu anda Yunanistan karasularındayız. Önceliğimiz Filo'nun geri kalanına destek sağlamak. Gemileri Girit'e güvenli bir şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Mürettebatımız, müdahale sonrası gemilerin hasarlı ve terk edilmiş halde denizde bırakıldığını doğruluyor" ifadelerini kullandı.

Arctic Sunrise gemisindeki Proje Sorumlusu Pujarini Sen ise Greenpeace'in "Gazze halkıyla ve şu anda İsrail tarafından kaçırılan cesur sivillerle dayanışma içinde olduğunu" belirtti. Sen, "İnsani yardım her zaman ve ne pahasına olursa olsun saygı görmeli ve korunmalı. İsrail'in Gazze halkına uyguladığı soykırım karşısında dünya liderlerine somut ve acil önlemler almaları çağrımızı yineliyoruz" dedi.

Hükümetlere çağrı

Sen, uluslararası toplumun uluslararası hukuku uygulamadaki "süregelen başarısızlığının", onu İsrail'in eylemlerinden sorumlu kıldığını savundu. İsrail hükümetinin, uluslararası kuruluşlardan gelen yardım ve gıda malzemelerini karadan ve denizden tam bir abluka altında tuttuğunu, yardımların engellenmesi ve bunları ulaştırmaya çalışanların kaçırılmasının uluslararası insani hukukun ihlali olduğunu kaydetti.

Greenpeace, tüm hükümetlere uluslararası hukuku korumak için "acilen harekete geçme" çağrısında bulundu. Açıklamada, uluslararası sularda gözaltına alınanların derhal serbest bırakılması, Küresel Sumud Filosu'nun güvenliğinin garanti altına alınması ve Gazze'ye insani yardımın güvenli geçişini sağlamak için somut adımlar atılması talep edildi.

Kaynak: ANKA