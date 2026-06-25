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İsrail, işgal altındaki Doğu Kudüs'te düğün salonunda Filistinli damat, babası ve kardeşini gözaltına aldı

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İsrail güçleri, işgal altındaki Doğu Kudüs'te bir düğün salonuna baskın yaparak damat, babası ve kardeşini gözaltına aldı. Baskında bazı evler de arandı. Ekim 2023'ten bu yana bölgede Filistinlilere yönelik saldırı ve gözaltılar arttı.

İsrail'in, işgal altındaki Doğu Kudüs'te bir düğün salonuna baskın düzenleyerek, Filistinli damat, babası ve kardeşini gözaltına aldığı bildirildi.

Kudüs Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, İsrail güçlerinin, Doğu Kudüs'ün Atana beldesinde Filistinli er-Rifai ailesinin düğününe baskın gerçekleştirdiği belirtildi.

Baskının iki saati aşkın süredir sürdüğüne dikkat çekilen açıklamada, İsrail güçlerinin düğündeki baskında damadı, babası ve kardeşini gözaltına aldığı kaydedildi.

İsrailli güçlerin baskını sürdürdüğü düğünde katılımcıları alıkoymaya devam ettiği vurgulanan açıklamada, baskında ayrıca beldedeki bazı evleri de arama yaparak dağıttığı aktarıldı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.

Bu sürede İsrail ordusu ve Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında Batı Şeria'da 1170'den fazla Filistinli hayatını kaybetti, 12 bin 600'den fazlası yaralandı ve 23 bin kişi gözaltına alındı.

Kaynak: AA / Mahmut Geldi
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