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İsrail, işgal altındaki Doğu Kudüs'te 13 yeni yerleşim planına onay verdi

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İsrail Güvenlik Kabinesi, işgal altındaki Doğu Kudüs'te 13 yeni yasa dışı yerleşim birimi kurulmasını onayladı. Filistin yönetimi, bu adımın Doğu Kudüs'ü izole etme ve Batı Şeria'da yeni coğrafi gerçeklikler dayatma amacı taşıdığını belirtti.

İsrail'in, işgal altındaki Doğu Kudüs'ü izole etme ve yasa dışı yerleşim birimlerini genişletme planları kapsamında 13 yeni yerleşim yeri kurulmasına onay verdiği bildirildi.

Kudüs Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, İsrail Güvenlik Kabinesi'nin bugün işgal altındaki Doğu Kudüs'te 13 yeni yerleşim yerini inşa etme planını onayladığı belirtildi.

Tel Aviv yönetiminin, Filistin topraklarındaki yasa dışı yerleşim alanlarını genişletme ve Doğu Kudüs'ü Filistin çevresinden izole etme çabaları kapsamında bu kararı aldığı vugulanan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"İşgal yönetimi, bu girişimlerle Doğu Kudüs'ü izole etmenin yanı sıra işgal altındaki Batı Şeria'nın merkezinde yeni coğrafi gerçeklikler dayatıyor."

İsrail'de her seçim öncesi Filistin topraklarının seçim malzemesi yapıldığına dikkat çekilen açıklamada, bu kapsamda Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te Filistin topraklarının gasbedildiği ifade edildi.

Açıklamada, İsrail hükümetinin yerleşim politikalarıyla Batı Şeria'yı parçalayarak Doğu Kudüs'ü izole etme ve coğrafi bütünlüğe sahip bir Filistin Devleti'nin kurulmasını engellemeye çalıştığı uyarısı yapıldı.

Kaynak: AA / Mahmut Geldi
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