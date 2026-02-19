İsrail Dışişleri Bakanı Saar, Tel Aviv'in Trump'ın Gazze planına destek verdiğini söyledi

İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar, ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze planına destek verdiklerini söyledi.

Dışişleri Bakanı Saar, Trump'ın başkanlığında Washington'da düzenlenen Gazze Barış Kurulu'nun ilk toplantısında konuştu.

Trump liderliğinin "daha iyi bir gelecek için fırsat oluşturduğunu" ifade eden Bakan Saar, Gazze planının merkezinde Hamas'ın silahsızlandırılması ve Gazze Şeridi'nin askerden arındırılması olduğunu savundu.

ABD Başkanı Trump, Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşmasının sağlanması, yönetimi ve yeniden imarı konusunda 20 maddelik bir plan sunmuştu.

Trump, 9 Ekim'de Mısır'da devam eden müzakerelerde İsrail ile Hamas'ın Gazze'de ateşkes planının ilk aşamasını onayladığını duyurmuştu.

Müzakerelerin yapıldığı Mısır'da imzalanan anlaşma, İsrail hükümetinin onayıyla 10 Ekim'de devreye girmişti.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde varılan ateşkese rağmen çeşitli iddialarla Filistinlilere yönelik saldırılarını sürdürürken Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff, 14 Ocak'ta 20 maddelik Gazze planının ikinci aşamasının başlatıldığını duyurmuştu.

Gazze planı kapsamında başkanlığını Trump'ın yaptığı Gazze'nin yeniden imarı ve güvenliğinden sorumlu "Barış Kurulu" ile "Barış Yönetim Kurulu" ve "Gazze Yönetim Kurulu" kurulmuştu.