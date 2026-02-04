İsrail Dışişleri Bakanı, Gazze'ye saldırıları savunan Nobel Barış Ödüllü Machado'yla görüştü

İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar, İsrail'in Gazze Şeridi'nde 71 binden fazla insanın ölümüne neden olduğu saldırılarını savunan Nobel Barış Ödülü sahibi Venezuelalı muhalif siyasetçi Maria Corina Machado ile bir araya geldi.

Bakan Saar, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, Machado ile ABD'nin Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'yu alıkoymasıyla sonuçlanan saldırısından sonra ülkede yaşanan gelişmeleri ele aldıklarını söyledi.

Venezuela'da Nicolas Maduro ve Hugo Chavez dönemlerini "yıllar süren baskı" olarak niteleyen Saar, halkın yakın gelecekte seçimlerle özgür iradeleriyle liderlerini seçmesini umduğunu söyledi.

Saar, Nobel Barış Ödülü sahibi Machado ile tanışmaktan mutluluk duyduğunu da belirtti.

ABD Başkanı Trump, 15 Ocak'ta Machado ile bir araya gelmişti. Sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Trump, muhalif liderin kendisine Nobel Barış Ödülü'nü sunduğunu ifade etmiş ve bunun karşılıklı saygıya dayalı "çok güzel bir jest" olduğunu vurgulamıştı.

Venezuelalı muhalif siyasetçi Machado, ABD'nin ülkesine askeri müdahalesini savunmuştu.

2025 Nobel ödülünü alan Machado, Netanyahu destekçiliğiyle biliniyor

İki yılı aşkın süredir Gazze'ye saldırılarla 71 binin üzerinde insanın ölümüne sebep olan İsrail'e destek veren Venezuelalı muhalif siyasetçi Maria Corina Machado'nun 2025 Nobel Barış Ödülü'ne layık görülmesi tepkilere yol açmıştı.

Machado, Ekim 2023'ten itibaren İsrail'in Gazze'ye saldırılar süresince Tel Aviv yönetimine desteğini dile getirmişti.

Ödülü aldıktan sonra Machado ayrıca, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'yu arayarak İsrail'in 71 binden fazla Filistinlinin ölümüne neden olan Gazze saldırıları sırasında aldığı "kesin kararlardan" dolayı tebrik etmişti.