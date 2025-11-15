İsrail Dışişleri Bakanı Saar'dan İran'a Sert Tepki

İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar, İran'ın Marshall Adaları bayraklı petrol tankerine "izinsiz yük taşıdığı" gerekçesiyle el koymasına tepki gösterdi.

İsrail Dışişleri Bakanı Saar, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, İran'ın Marshall Adaları bandıralı 30 bin ton petrokimya ürünü taşıyan "Talara" adlı tankere "izinsiz yük taşıdığı" gerekçesiyle Umman Körfezi kıyısında el koymasına ilişkin açıklamada bulundu.

Saar, "Marshall Adaları bayraklı tankeri kaçırdığını açıkça itiraf eden İran, tıpkı himaye ettiği Husiler gibi davranıyor." ifadelerini kullanarak, İran'ın "Orta Doğu kadar küresel ticarete ve dünya barışına da tehdit oluşturduğunu" iddia etti.

İran'ın "korsan devlet" olarak hareket ettiğini ve "ticaret yollarını terörize ettiğini" savunan Saar, İran Devrim Muhafızları'nın dünya çapında "terör örgütü sayılması" çağrısında bulundu.

İsrail ordusu, 1 Ekim'de Gazze'ye insani yardım taşıyan Küresel Sumud Filosu'na Akdeniz'in uluslararası sularında saldırmış ve filodakileri yasa dışı şekilde alıkoymuştu.