İsrail Dışişleri Bakanı Saar BM Lübnan Özel Koordinatörü ile görüştü

İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar, Birleşmiş Milletler (BM) Lübnan Özel Koordinatörü Jeanine Hennis-Plasschaert ile Lübnan'daki son gelişmeleri görüştü.

Saar, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, BM Lübnan Özel Koordinatörü Hennis-Plasschaert ile Batı Kudüs'te bir araya geldiğini belirtti.

Hennis-Plasschaert ile Lübnan'daki son gelişmeleri görüştüğünü anlatan Saar, Hizbullah'ın ateşkesi ihlal ettiğini savunarak, Lübnan'ın Hizbullah'a karşı, finansman kaynaklarını hedef alan mali önlemler de dahil olmak üzere harekete geçmesi gerektiğini öne sürdü.

Saar, Hizbullah'ın 2 Mart'tan bu yana İsrail'e 10 bine yakın roket, insansız hava aracı ve füze attığını kaydetti.

İsrail'in Lübnan'a saldırıları ve ateşkes

İsrail ordusu, Lübnan'a 2 Mart'ta yoğun hava saldırıları başlatarak, ülkenin güneyinde birçok beldeyi işgal etmişti.

Lübnan hükümeti de bu sürede ülkede yerinden edilenlerin sayısının 1 milyon 162 bini aştığını açıklamıştı.

ABD Başkanı Donald Trump, Lübnan ve İsrail arasında 17 Nisan'da yürürlüğe giren 10 günlük geçici ateşkesin 3 hafta daha uzatıldığını duyurmuştu.

Ateşkese rağmen İsrail'in Lübnan'ın güneyindeki saldırıları sürerken Hizbullah da karşılık vermeye devam ediyor.