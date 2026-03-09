Haberler

İsrail Dışişleri Bakanı, İran'ın yeni liderini hedef alacakları imasında bulundu

İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar, İran'ın yeni lideri Mücteba Hamaney'i hedef alacaklarını açıkladı. Hamaney'in, babası Ali Hamaney gibi ABD ve Batı karşıtı bir politika izlediğini belirten Saar, saldırıların süreceğini ifade etti.

TEL İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar, İran'da yeni lider seçilen Mücteba Hamaney'i de saldırılarla hedef alacakları imasında bulundu.

ABD'li yayın kuruluşu CNN televizyonuna röportaj veren Bakan Saar, İran'ın yeni seçilen liderini de hedef alacakları tehdidinde bulunarak "Bekleyip göreceksiniz." ifadesini kullandı.

Bakan Saar, suikast tehdidinde bulunduğu Mücteba Hamaney'in ABD ile birlikte 28 Şubat'ta düzenledikleri hava saldırısında öldürdükleri babası Ayetullah Ali Hamaney gibi "ABD ve Batı karşıtı bir politika sürdürdüğünü" ileri sürdü.

Saar, İran yönetimi içinde görüş ayrılıkları olduğunu iddia ederek Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ın İran tarafından saldırıya uğrayan komşu ülkelerden özür dilediğini, ancak İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf'ın ABD üslerinin bulunduğu bölge ülkelerine saldırılara devam edecekleri yönünde açıklamalar yaptığını söyledi.

Tahran'da "sertlik yanlılarının ipleri elinde tuttuğunu" iddia eden Saar, saldırılar düzenledikleri mevcut İran yönetimiyle müzakere masasına oturmayacaklarını belirtti.

İran'da Uzmanlar Meclisi, ABD-İsrail'in 28 Şubat'taki hava saldırısında öldürülen Ali Hamaney'in ardından liderlik makamına oğlu Mücteba Hamaney'in "ezici oy çoğunluğuyla" seçildiğini duyurmuştu.???????

Kaynak: AA / Burak Dağ
