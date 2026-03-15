İsrail Dışişleri Bakanı Sa'ar, Füze Savunma Mühimmatının Azaldığı İddiasını Yalanladı

Güncelleme:
İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Sa'ar, ülkesinin füze önleyicilerinin kritik seviyede azaldığına dair iddiaları reddetti ve Lübnan ile doğrudan barış görüşmeleri yapabileceklerine dair spekülasyonları da yalanladı.

Gideon Sa'ar, "İran füzesi saldırısı sonucu kuzey İsrail'de zarar gören bir sahayı ziyaretinde gazetecilerin ABD merkezli yayın kuruluşu Semafor'un, İsrail'in ABD'ye füze önleyicilerinin kritik seviyede azaldığını bildirdiğine" ilişkin haberinin "doğru olmadığını" bildirdi.

Sa'ar ayrıca, İsrail merkezli Hareetz gazetesinin aktardığı haberde, "İsrail'in yakın zamanda Lübnan ile doğrudan barış görüşmeleri yapabileceğine" ilişkin iddiaları da reddedetti.

Sa'ar, İsrail'in ABD ile "görüş birliği içinde olduğunu" belirterek, "hedeflerinin, İran'dan gelen varoluşsal tehditleri uzun vadede ortadan kaldırmak olduğunu" ifade etti. Sa'ar, "Her yıl başka bir savaşa gitmek istemiyoruz" dedi.

Kaynak: ANKA
Araçlarda multimedya ekran kullanımına ilişkin yeni karar

Büyük tepki çeken yaptırım kararında geri adım atıldı
Fatih Tekke 1 yılda bambaşka biri oldu

1 yılda bambaşka biri oldu! Son halini görenler inanamıyor
Trump'ı çıldırtacak görüntü: Savaşta bir ilk gerçekleşti

Trump'ı çıldırtacak video: Savaşta bir ilk gerçekleşti
Türk polisi yaptığı hareketle gönülleri fethetti

Türk polisi yine gönülleri fethetti
İddialı bir dizinin daha fişi çekildi: Başrol oyuncusundan 'The end' paylaşımı

İddialı bir dizinin daha fişi çekildi: Başrol oyuncusundan "The end" paylaşımı
Çin'den gövde gösterisi! J-16 savaş uçakları hedefleri yerle bir etti

ABD'nin uykularını kaçıracak görüntü
Arda Güler'in attığı golü gören hakem bile dayanamadı

Golü bile gölgede bırakan olay!