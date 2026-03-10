Haberler

İsrail Dışişleri Bakanı, Lübnan'dan İsrail'e yapılan saldırıların İran'dan daha fazla olduğunu iddia etti

İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar, Lüban'dan yapılan saldırıların son bir haftada İran'ın saldırılarından daha fazla olduğunu iddia etti ve Hizbullah'ın İran'ın baskısıyla hareket ettiğini öne sürdü.

İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar, son bir hafta içinde Lübnan'dan İsrail'e yönelik saldırıların, İran tarafından yapılanlardan daha fazla olduğunu iddia etti.

Saar, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, Birleşmiş Milletler (BM) Lübnan Özel Koordinatörü Jeanine Hennis-Plasschaert ile Tel Aviv'de bir araya gelerek bölgedeki gelişmelere dair değerlendirmelerde bulunduğunu belirtti.

Hizbullah'ın Lübnan'ın çıkarlarına aykırı hareket ettiğini savunan Saar, "Hizbullah, 8 Ekim 2023'te olduğu gibi yine İran'ın baskısıyla savaşa dahil oldu ve bunu Lübnan'ın çıkarlarına karşı bir kez daha yaptılar." ifadesini kullandı.

Lübnan'dan yapılan saldırıların yoğunluğuna değinen Saar, "Geçtiğimiz hafta boyunca İsrail'e Lübnan topraklarından yapılan saldırılar, İran tarafından gerçekleştirilenlerden daha fazlaydı." iddiasında bulundu.

Saar, Hizbullah'ın askeri gücünün zayıflatılmasının "bölgesel bir gereklilik" olduğunu ileri sürerek, "(Görüşmede) Hizbullah'ın zayıflatılmasının İsrail ve Lübnan'ın ortak çıkarı olduğunu vurguladım." ifadelerine yer verdi.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, 2 Mart'tan bu yana devam eden İsrail saldırılarında çoğu kadın ve çocuk olmak üzere 486 kişinin hayatını kaybettiğini, 1313 kişinin yaralandığını açıklamıştı.

Kaynak: AA / Zein Khalil
