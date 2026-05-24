İsrail ordusu Gazze'nin orta kesiminde bir binayı bombaladı

İsrail ordusu, Gazze'nin Deyr el-Belah bölgesinde Filistinlileri saldırı tehdidiyle evlerini terk etmeye zorladıktan sonra bir binayı bombalayarak yerle bir etti. Çok sayıda aile göç etmek zorunda kaldı.

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, İsrail güçleri, Deyr el-Belah'ın batısında yaşayan bir kişiyi arayarak saldırı tehdidiyle yaşadığı yeri terk etmesini istedi.

İsrail'in tehdidinin ardından hastane yakınındaki bölgeden çok sayıda aile evlerini terk etmek zorunda kaldı.

Bölgede yaşayan Filistinlilerin bazılarının taşıyabildikleri eşyaları yanlarına aldığı, bazılarının ise güvenli bir yer arayışıyla yaya olarak yaşadığı yerden ayrıldığı görüldü.

İsrail savaş uçakları, saldırı tehdidinde bulunulan evi bombalayarak yerle bir etti. Hedef alınan binanın çevresindeki yapılarda da ciddi hasar meydana geldi.

İsrail'in 8 Ekim 2023'te Gazze Şeridi'ne başlattığı ve ateşkese rağmen devam eden saldırılarında 72 binden fazla Filistinli yaşamını yitirdi, 172 binden fazla kişi yaralandı, sivil altyapının yaklaşık yüzde 90'ı zarar gördü.

Kaynak: AA / Ramzi Mahmud
