İsrail devlet televizyonunun sandık çıkış anketlerine göre Eisenkot liderliğindeki muhalefet Netanyahu koalisyonunu geride bırakırken, hükümeti kurabilecek çoğunluğa ulaşamadıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
İsrail devlet televizyonunun sandık çıkış anketlerine göre Eisenkot liderliğindeki muhalefet Netanyahu koalisyonunu geride bırakırken, hükümeti kurabilecek çoğunluğa ulaşamadı.
İsrail devlet televizyonunun sandık çıkış anketlerine göre Eisenkot liderliğindeki muhalefet Netanyahu koalisyonunu geride bırakırken, hükümeti kurabilecek çoğunluğa ulaşamadı
Kaynak: AA