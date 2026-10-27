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İsrail devlet televizyonunun sandık çıkış anketlerine göre Eisenkot liderliğindeki muhalefet Netanyahu koalisyonunu geride bırakırken, hükümeti kurabilecek çoğunluğa ulaşamadı

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İsrail devlet televizyonunun sandık çıkış anketlerine göre Eisenkot liderliğindeki muhalefet Netanyahu koalisyonunu geride bırakırken, hükümeti kurabilecek çoğunluğa ulaşamadı.

İsrail devlet televizyonunun sandık çıkış anketlerine göre Eisenkot liderliğindeki muhalefet Netanyahu koalisyonunu geride bırakırken, hükümeti kurabilecek çoğunluğa ulaşamadı

Kaynak: AA
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