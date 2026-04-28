İsrail devlet televizyonu: İsrail, Lübnan ile müzakerelere 2 haftadan fazla süre vermeyecek

İsrail'in Lübnan ile ABD arabuluculuğunda yürütülen müzakereler için iki haftadan fazla süre vermeyeceği ileri sürüldü.

İsrail devlet televizyonu KAN'ın İsrailli bir yetkiliye dayandırdığı haberine göre, İsrail, Lübnan ile müzakereler için iki haftadan fazla süre vermeyecek.

Ayrıca İsrail "süresiz olarak bekleyemeyeceği" konusunda uyardı.

İsrail ile Lübnan arasında başlayan görüşmeler

Lübnan ile İsrail arasında 30 yılı aşkın süredir kesintiye uğrayan üst düzey temas, 14 Nisan'da Washington'da yeniden kuruldu.

ABD Dışişleri Bakanlığında gerçekleştirilen toplantı, "1993 yılından bu yana en üst düzey doğrudan görüşme" olarak kayıtlara geçmişti.

Görüşmeye ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile Lübnan ve İsrail'in Washington büyükelçileri katılmıştı.

Washington'daki temas, iki ülke arasında uzun süredir kapalı diplomatik kanalların yeniden açılması açısından önemli bir eşik olarak değerlendiriliyor.

Taraflar 24 Nisan'da da Beyaz Saray'da bir araya gelmişti.

Hizbullah, İsrail'le doğrudan müzakereleri reddettiğini duyurmuştu

Hizbullah Genel Sekreteri Naim Kasım, İsrail ile Lübnan arasında ABD arabuluculuğunda yürütülen müzakerelere ilişkin, "Doğrudan müzakereleri kesin olarak reddediyoruz. Doğrudan müzakereler ve sonuçları bizim için yok hükmündedir, bizi yakından ya da uzaktan ilgilendirmez." açıklamasında bulunmuştu.

Kaynak: AA / Safiye Karabacak
