İsrail'den Türkiye'ye Gazze Tepkisi

Güncelleme:
İsrail'in Yahudi Yerleşim Bakanı Orit Struck, Gazze'de durumu stabil tutma çabaları çerçevesinde Türkiye'nin rol almasına karşı çıkmış ve Türk varlığını istemediğini belirtmiştir. ABD'nin bölgedeki planları da tartışılmaktadır.

İsrail Yahudi Yerleşim Bakanı Orit Struck, Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşmasında ve Gazze'de yapılacak çalışmalarda Türkiye'nin rol almasından rahatsızlığını dile getirdi.

İsrail'in Maariv gazetesinin haberine göre, Tel Aviv yönetimi Türkiye ve Katar'ın Gazze'nin içindeki çalışmalarda yer almaması konusunda ısrarcı.

Türkiye'nin dahlinden rahatsızlığını açıkça dile getiren İsrailli Bakan Struck, "Gazze'de traktörde de cipte de tekerlekli araçlarda da Türk görmek istemiyorum." ifadesini kullandı.

Haberde, ABD Başkanı Donald Trump'ın Yardımcısı JD Vance ve Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff'un, tam da "Ateşkes çökecek mi?" tartışmaları sırasında pazartesi İsrail'i ziyaret edeceği belirtildi.

ABD'li yetkililerin Gazze'deki süreci gergin ama bir denge içinde istikrarlı tutacak mekanizma kurulmasını ve yangını söndürmeyi amaçladığı kaydedildi.

ABD heyetinin, ziyaretteki asıl amacının ise anlaşmanın bir sonraki aşamasına geçiş için "Gazze'de açık bir yetki ve bölgesel destekle faaliyet gösterecek çok uluslu bir gücün kurulmasını teşvik etmek" olduğu, ikinci aşamada Gazze'de hangi güçlerin olacağını tartışacakları aktarıldı.

İsrail'in bu çok uluslu güçte Türkiye ve Katar'ın yer alması fikrinden son derece rahatsız olduğu ve buna şiddetle karşı çıktığı ifade edildi.

İsrailli aşırı sağcı bakanlar "ABD planının başarısızlığına" vurgu yaparak "savaşa geri dönülmesi" çağrısında bulunurken İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun ABD'lilere istikrar ve koordinasyon taahhüdünde bulunup aşırı sağcı koalisyon ortaklarına "Hamas'ın anlaşmaya uymaması durumunda karşılık vereceklerini" söyleyerek ikili oynadığına dikkat çekildi.

ABD'li yetkililerin bu ikili oyunun farkında olduğu ve bu kez dinlemek için değil sonuca ulaşmak için geldikleri yorumunda bulunuldu.

Kaynak: AA / Faruk Hanedar - Güncel
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
