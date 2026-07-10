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İsrail Enerji Bakanı, Türkiye'nin gelişmiş silahlara erişmemesi için girişimde bulunduklarını söyledi

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İsrail Enerji Bakanı Eli Cohen, Türkiye'nin F-35 ve gelişmiş silahlara erişimini engellemek için ABD nezdinde girişimde bulunduklarını açıkladı. Cohen, ayrıca Türkiye'nin Suriye'de askeri üs kurmasına karşılık İsrail'in de üs kurması gerektiğini savundu.

İsrail Enerji Bakanı Eli Cohen, F-35 tartışmaları kapsamında Türkiye'nin gelişmiş silahlara erişmemesi için ABD nezdinde girişimde bulunduklarını belirtti.

İsrail'in Kanal 14 televizyonunda bir programa katılan Cohen, Türkiye'nin F-35'lere erişimine yönelik sinyallerin kendilerini harekete geçmeye zorladığını savundu.

Cohen, ABD nezdinde Türkiye'nin gelişmiş silahlara erişimini engellemek için girişimlerde bulunduklarını belirterek "En büyük müttefikimiz ABD'den İsrail'in teknolojik ve askeri üstünlüğünü garanti altına alan niteliksel askeri üstünlük (QME) yasasının korunmasını talep etmeliyiz." ifadesini kullandı.

Türkiye'nin Suriye'ye kalıcı olarak konuşlanmasının da önüne geçmeleri gerektiğini ileri süren Cohen, "Eğer Türkiye Suriye'de askeri üsler kurmak isterse, biz de buna karşılık üsler kurmalıyız." diye konuştu.

Türkiye'nin F-35'lere erişimi ve programa yeniden dönebileceği yönündeki sinyaller İsrail'de rahatsızlığa neden olmuştu.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ABD medyasının önemli kuruluşlarına verdiği röportajlarda, Türkiye'nin F-35'lere erişimine doğrudan karşı olduklarını açıklamıştı.

İsrail Maliye Bakanı Bezalel Smotrich de Tel Aviv yönetiminin bunun önüne geçmek için açıktan ve perde arkasından çalışmalar yürüttüğünü, Washington yönetimiyle bu konuda iletişim halinde olduğunu söylemişti.

Kaynak: AA / Faruk Hanedar
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