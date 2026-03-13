Haberler

İsrail'in Tahran'a yönelik saldırı uyarısının ardından başkentte patlamalar meydana geldi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İsrail'in Tahran'daki kitle gösterisi yapılan bölgeleri boşaltma tehdidinin ardından, Şehir Tiyatroları Meydanı yakınlarında patlamalar meydana geldi. Patlamalar sonrası şehrin üzerinde yoğun dumanlar belirdi.

İsrail'in İran'ın başkenti Tahran'ın merkezinde kitle gösterisinin başladığı yeri içine alan 3 bölgenin boşaltılması tehdidinde bulunmasının ardından Çaharrah-ı Veliasr yakınlarında patlamalar gerçekleşti.

AA muhabiri, Kudüs Günü Yürüyüşü'ne katılanların bulunduğu ve İsrail tarafından tahliye uyarısı yapılan Çaharrah-ı Veliasr (Şehir Tiyatroları Meydanı) yakınlarında küçük çaplı patlamalar meydana geldiğini aktardı.

Patlamalar sonrası gökyüzüne yoğun dumanlar yükseldi.

Kaynak: AA / Tolga Akbaba
İsrail'in 'Vuracağız' dediği Tahran'daki miting alanı yakınında patlama

İran'da miting alanına saldırı! Bölgeden dumanlar yükseliyor
Kiliseden 11 milyon TL çalıp genelevde yiyen piskopos görevden alındı

Kiliseden milyonlar çalıp genelevde yiyen piskopos için karar verildi
Edirne'de 2 saniyelik maç oynanacak

Edirne'de 2 saniyelik maç oynanacak!
Böyle yardım olmaz olsun

Garip gurabayı bu lanet şovunuza alet etmeseniz keşke
Trump'tan İran'a yeni tehdit: Bugün bu deli pisliklerin başına neler geleceğini izleyin

Hamaney'in mesajı sonrası Trump'tan yeni tehdit: Bu deli pislikleri...
Icardi Galatasaray'dan gidiyor! İşte yeni takımı

Korkulan oldu!
Arda Turan'dan Galatasaray taraftarını mest eden cümle

Galatasaray taraftarını mest etmeye tek cümlesi yetti