İsrail'in Tahran'a yönelik saldırı uyarısının ardından başkentte patlamalar meydana geldi
İsrail'in Tahran'daki kitle gösterisi yapılan bölgeleri boşaltma tehdidinin ardından, Şehir Tiyatroları Meydanı yakınlarında patlamalar meydana geldi. Patlamalar sonrası şehrin üzerinde yoğun dumanlar belirdi.
İsrail'in İran'ın başkenti Tahran'ın merkezinde kitle gösterisinin başladığı yeri içine alan 3 bölgenin boşaltılması tehdidinde bulunmasının ardından Çaharrah-ı Veliasr yakınlarında patlamalar gerçekleşti.
AA muhabiri, Kudüs Günü Yürüyüşü'ne katılanların bulunduğu ve İsrail tarafından tahliye uyarısı yapılan Çaharrah-ı Veliasr (Şehir Tiyatroları Meydanı) yakınlarında küçük çaplı patlamalar meydana geldiğini aktardı.
Patlamalar sonrası gökyüzüne yoğun dumanlar yükseldi.
Kaynak: AA / Tolga Akbaba