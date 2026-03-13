Haberler

İsrail ordusundan Tahran'da halkın gösteri için toplandığı bölgeye tahliye uyarısı ve saldırı tehdidi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İsrail, İran'ın başkenti Tahran'da kitle gösterisinin yapıldığı üç bölgenin boşaltılması için tehditte bulundu ve bu bölgelere saldırı düzenleyeceğini açıkladı. Tahran'daki Kudüs Günü Yürüyüşü sırasında halkın toplandığı alanlar hedef alındı.

İsrail, İran'ın başkenti Tahran'ın merkezinde kitle gösterisinin başladığı yeri içine alan 3 bölgenin boşaltılması tehdidinde bulunarak buralara saldırılar düzenleyeceğini duyurdu.

İsrail ordusunun, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki Farsça hesabından yapılan paylaşımda, Tahran'daki bazı bölgelerin kırmızı ile işaretlendiği üç harita paylaşıldı.

İsrail ordusu, paylaştığı haritalarda Çaharrah-ı Veliasr (Şehir Tiyatroları Meydanı), Meydan-ı Tovhid ve Villalar bölgelerinde işaretlenen noktaların bir an önce boşaltılması gerektiğini kaydederek kısa süre içerisinde buralara saldırı düzenleneceği tehdidinde bulundu.

Tahran'daki AA muhabiri, Tahran Üniversitesi ile Şehir Tiyatroları Meydanı arasında saldırı tehdidinde bulunulan bölgenin bugün yapılacak Kudüs Günü Yürüyüşü'nün gerçekleştirildiği alan olduğunu ve halkın bu bölgede toplandığını bildirirken Meydan-ı Tovhid'in yine kalabalıkların bir araya geldiği yoğun bir nokta olduğunu aktardı.

Kudüs Günü Yürüyüşü'nde Tahran halkı, kentin önemli caddelerinde toplanarak İran bayraklarıyla Tahran Üniversitesi'ne doğru yürüyüş gerçekleştiriyor.

Kaynak: AA / Faruk Hanedar
İsrail'in 'Vuracağız' dediği Tahran'daki miting alanı yakınında patlama

İran'da miting alanına saldırı! Bölgeden dumanlar yükseliyor
Rusya'dan İran'a savaşın seyrini değiştirecek yardım! Açıklamalar art arda geldi

Rusya'dan savaşta dengeleri altüst edecek İran hamlesi
Edirne'de 2 saniyelik maç oynanacak

Edirne'de 2 saniyelik maç oynanacak!
Böyle yardım olmaz olsun

Garip gurabayı bu lanet şovunuza alet etmeseniz keşke
Icardi Galatasaray'dan gidiyor! İşte yeni takımı

Korkulan oldu!
Trump'tan İran'a yeni tehdit: Bugün bu deli pisliklerin başına neler geleceğini izleyin

Hamaney'in mesajı sonrası Trump'tan yeni tehdit: Bu deli pislikleri...
Netanyahu'dan beklenmedik geri adım: Deviremeyiz

Netanyahu'dan beklenmedik geri adım