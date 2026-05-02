İsrail'in Lübnan'ın Güneyine Hava Saldırısı: 6 Ölü, 8 Yaralı

BEYRUT, 2 Mayıs (Xinhua) -- İsrail'in Lübnan'ın güneyindeki Nebatiye ilçesine bağlı Habbuş kasabasına düzenlediği iki hava saldırısında 6 kişi hayatını kaybetti, 8 kişi de yaralandı.

Halk Sağlığı Bakanlığı Acil Durum Operasyon Merkezi'nin bildirdiğine göre, cuma günü akşam saatlerinde gerçekleştirilen saldırılarda hayatını kaybeden ve yaralananlar arasında bir çocuk ve bir kadın da bulunuyor.

Lübnan'ın resmi Ulusal Haber Ajansı, İsrail savaş uçaklarının Mecdel Silm kasabasına ve Zevter kasabası ile Deyr Siryan köyü arasındaki vadiye de saldırı düzenlediğini duyurdu. Bu saldırılarda can kaybı ya da hasar olup olmadığına ilişkin henüz bilgi paylaşılmadı.

Öte yandan Hizbullah da Lübnan'ın güneyindeki birçok noktada İsrail askerleri ve araçlarını hedef aldığını açıkladı.

Ulusal Haber Ajansı'na göre, Hasbeya bölgesindeki Kfar Hamam köyünün batısında düşen İsrail'e ait bir insansız hava aracı, Lübnan Ordusu'nun mühendislik birimi tarafından ele geçirildi.

ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırıları sırasında Lübnan-İsrail sınırında da haftalarca süren yoğun çatışmalar yaşanmış, iki ülke arasında varılan ateşkes, 16-17 Nisan gece yarısı yürürlüğe girmişti.

