Haberler

İsrail'in Lübnan'ın Güneyine Hava Saldırısı: 6 Ölü, 8 Yaralı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

BEYRUT, 2 Mayıs (Xinhua) -- İsrail'in Lübnan'ın güneyindeki Nebatiye ilçesine bağlı Habbuş kasabasına düzenlediği iki hava saldırısında 6 kişi hayatını kaybetti, 8 kişi de yaralandı.

Halk Sağlığı Bakanlığı Acil Durum Operasyon Merkezi'nin bildirdiğine göre, cuma günü akşam saatlerinde gerçekleştirilen saldırılarda hayatını kaybeden ve yaralananlar arasında bir çocuk ve bir kadın da bulunuyor.

Lübnan'ın resmi Ulusal Haber Ajansı, İsrail savaş uçaklarının Mecdel Silm kasabasına ve Zevter kasabası ile Deyr Siryan köyü arasındaki vadiye de saldırı düzenlediğini duyurdu. Bu saldırılarda can kaybı ya da hasar olup olmadığına ilişkin henüz bilgi paylaşılmadı.

Öte yandan Hizbullah da Lübnan'ın güneyindeki birçok noktada İsrail askerleri ve araçlarını hedef aldığını açıkladı.

Ulusal Haber Ajansı'na göre, Hasbeya bölgesindeki Kfar Hamam köyünün batısında düşen İsrail'e ait bir insansız hava aracı, Lübnan Ordusu'nun mühendislik birimi tarafından ele geçirildi.

ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırıları sırasında Lübnan-İsrail sınırında da haftalarca süren yoğun çatışmalar yaşanmış, iki ülke arasında varılan ateşkes, 16-17 Nisan gece yarısı yürürlüğe girmişti.

Kaynak: Xinhua
Yusuf Tekin sinyali verdi! Ara tatiller kaldırılıyor, yaz tatili uzuyor

Bakan Tekin sinyali verdi! Eğitim takviminde sürpriz değişiklik
Türkiye Belediyeler Birliği seçiminde İmamoğlu'nun mektubu okunurken kavga çıktı

TBB seçiminde kavga! İmamoğlu'nun mesajı okunurken ortalık karıştı
Trump İran’dan sonra hedefteki ülkeyi açıkladı: Vakit kaybetmeden ele geçireceğiz

Trump İran’dan sonra hedefteki ülkeyi açıkladı: Vakit kaybetmeden...
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Galatasaray'a servet kazandıracak! Bu parayı veren Osimhen'i alır

Yönetimden beklenen Osimhen kararı çıktı
Ateşkes sürerken ABD’den Orta Doğu’ya benzeri görülmemiş silah takviyesi

Ateşkes sürerken ABD’den benzeri görülmemiş hamle
Türkiye’yi sarsan Palu Ailesi dosyası belgesel oldu! İşte Tuncer Ustael'in son hali

Palu Ailesi dosyası belgesel oldu! İşte Tuncer Ustael'in son hali
Televizyon izlerken görme yetisini kaybetti, 10 saatlik tedavi hayatını değiştirdi

Televizyon izlerken kör oldu, 10 saatlik tedavi hayatını değiştirdi
Galatasaray'a servet kazandıracak! Bu parayı veren Osimhen'i alır

Yönetimden beklenen Osimhen kararı çıktı
Almanya-ABD hattında gerilim tırmanıyor! Trump, 5 bin askeri çekiyor

Müttefikler arasında gerilim tırmandı! Trump, 5 bin askeri çekiyor
Serie A'da iki takım birden küme düştü

Merakla takip edilen ligde iki takım birden küme düştü