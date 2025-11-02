Haberler

İsrail'den Lübnan'a Saldırı Planları: Hizbullah'ın Silahlanma Çabaları Endişe Verici

Güncelleme:
İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar, Almanya Dışişleri Bakanı ile yaptığı görüşmenin ardından Hizbullah'ın yeniden silahlanma çabalarının İsrail'in güvenliği için tehlike oluşturduğunu vurguladı. İsrail güvenlik kabinesi, Lübnan'a yönelik saldırıların artırılmasını değerlendirdi.

Lübnan'a saldırıları yoğunlaştırmayı görüşen İsrail'in Dışişleri Bakanı Gideon Saar, Hizbullah'ın yeniden silahlanma çabası içinde olduğunu öne sürdü.

İsrail'i ziyaret eden Almanya Dışişleri Bakanı Johann Wadepul'u evinde ağırlayan Bakan Saar, ateşkese rağmen saldırılar düzenledikleri Gazze Şeridi ve Lübnan dahil olmak üzere bölgesel gelişmeleri ve ikili ilişkileri ele aldıkları geniş kapsamlı bir görüşme gerçekleştirdiklerini duyurdu.

Saar, görüşme sonrası ABD merkezli X hesabından yaptığı açıklamada, Alman mevkidaşı Wadepul'a "Lübnan'da Hizbullah'ın yeniden silahlanmasının İsrail'in güvenliği ve Lübnan'ın geleceği için ciddi sonuçları olacağını" vurguladığını kaydetti.

Gazze Şeridi, Lübnan ve Yemen saldırılarını "bölgenin istikrarı ve güvenliği" için sürdüreceklerine işaret eden Saar, Hamas, Hizbullah ve Husilerin "kökünün kazınması gerektiği" tehdidinde bulundu.

İsrail güvenlik kabinesi Lübnan'a saldırıların yoğunlaştırılmasını görüşmüştü

İsrail güvenlik kabinesi, perşembe Hizbullah'ın ateşkes anlaşmasını ihlal ettiği gerekçesiyle Lübnan'a yönelik saldırıları yoğunlaştırma konusunu görüşmek üzere bir araya gelmişti.

Yerel basının İsrailli yetkililere dayandırdığı haberlere göre, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, bu konuda bir güvenlik istişare toplantısı da düzenleyeceği de bildirilmişti.

Basına konuşan İsrailli bir yetkili, Hizbullah'ın savunma ve saldırı kabiliyetini geri kazanmaya ve altyapısını yeniden inşa etmeye çalıştığını iddia etmişti.

Ateşkes anlaşması 2024'te imzalandı

İsrail, Ekim 2023'te Lübnan'a yönelik saldırı başlatmış, Eylül 2024'te bu saldırı geniş çaplı bir savaşa dönüşmüştü. Savaşta 4 binden fazla kişi hayatını kaybetmiş, yaklaşık 17 bin kişi yaralanmıştı.

Kasım 2024'te Hizbullah ile İsrail arasında sağlanan ateşkes anlaşmasına rağmen İsrail'in ateşkesi 4 bin 500'den fazla kez ihlal ettiği ve bu ihlaller sonucunda yüzlerce sivilin öldüğü ve yaralandığı bildirilmişti.

İsrail, ayrıca son savaşta Lübnan'da ele geçirdiği 5 tepeyi hala işgal altında tutarken, onlarca yıldır elinde bulundurduğu bazı bölgelerdeki varlığını da sürdürüyor.

Kaynak: AA / Burak Dağ - Güncel


