İsrail'den Küresel Sumud Filosu'na Uyarı: 'Rotanızı Değiştirin'

İsrail, Gazze'ye insani yardım ulaştırmak için yola çıkan Küresel Sumud Filosu'na, ablukayı ihlal etmemesi için uyarıda bulundu. Dışişleri Bakanlığı, filonun amacını 'provokasyon' olarak nitelendirerek, rotalarını Aşdod Limanı'na çevirmeleri gerektiğini belirtti.

İsrail, ablukayı kırmak ve insani yardım ulaştırmak amacıyla Gazze'ye doğru yol alan Küresel Sumud Filosu'na "rotanızı değiştirin" tehdidinde bulundu.

İsrail Dışişleri Bakanlığı, İsrail donanmasından bir operatörün Küresel Sumud Filosu'na, "Abluka altındaki bölgeye giriyorsunuz. İnsani yardım ulaştırmak istiyorsanız rotanızı Aşdod (Usdud) Limanı'na çevirin." tehdidinde bulunduğu video kaydını paylaştı.

Bakanlık, "Hamas-Sumud filosu" diye isimlendirdiği Küresel Sumud Filosu'nun amacının "provokasyon olduğunu" ileri sürerek, İsrail donanmasının filoyu "aktif savaş sahasına yaklaştığı" ve kanuni olduğunu savunduğu "deniz ablukasını ihlal ettiği için" bilgilendirdiğini açıkladı.

Kaynak: AA / Enes Canlı - Güncel
