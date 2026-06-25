İsrail Dışişleri Bakanı, Kolombiya'da cumhurbaşkanı seçimini kazanan Espriella ile görüştü

İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar, Kolombiya'daki cumhurbaşkanı seçimini resmi olmayan sonuçlara göre kazanan Abelardo de la Espriella ile telefonda görüştü.

Bakan Saar, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, " İsrail'in gerçek dostu" olarak nitelediği Espriella'yı seçim zaferinden dolayı tebrik ettiğini aktardı.

Saar, görüşmede, Espriella'nın "İsrail ve Kolombiya arasındaki ittifakı her zamankinden daha güçlü kılma taahhüdünü" yinelediğini aktardı.

Ayrıca Saar, İsrail tarafının iki ülke arasındaki ilişkileri sağlamlaştırma yönünde kararlı bir tutum içinde olduğunu savundu.

Kolombiya'da cumhurbaşkanı seçimi

Kolombiya'da cumhurbaşkanı seçimini resmi olmayan sonuçlara göre sağcı aday Abelardo de la Espriella'nın kazandığı açıklanmıştı.

Ulusal Sivil Sicil Kayıt Başkanlığına göre, sandıkların yüzde 99,91'inin açıldığı ve Vatan Savunucuları Hareketi adayı Espriella'nın yüzde 49,65, iktidar partisi Tarihsel Pakt İttifakının sol görüşlü adayı Ivan Cepeda'nın ise yüzde 48,70 oy aldığı duyurulmuştu.

Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro ise sosyal medyadaki açıklamasında, oy sayımında bazı düzensizlikler olduğunu vurgulayarak, seçim sonuçlarını kabul etmediğini belirtmişti.

Petro, "Hiçbir aday kendisini cumhurbaşkanı ilan edemez. Cumhurbaşkanının kim olduğunu belirleyecek olan, resmi hukuki sayım sürecidir. Ben yargıçların kararına itaat ederim." ifadelerini kullanmıştı.

Resmi sonuçlara göre seçimi kazandığı açıklanacak aday, 7 Ağustos'ta görevi Cumhurbaşkanı Gustavo Petro'dan devralacak.