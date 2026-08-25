İsrail, Hollanda Temsilcilerini Sınır Dışı Ediyor

İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar, Hollanda hükümetinin İsrail'e karşı attığı adımlar nedeniyle Kiryat Gat'taki Gazze Uluslararası Destek Merkezi'nde görevli Hollanda temsilcilerinin derhal sınır dışı edileceğini açıkladı.

Saar, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, kararın İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun onayıyla bugün alındığını kaydetti.

Hollanda'nın İsrail'e karşı aldığı son kararın İsrail işgali altındaki Batı Şeria, Doğu Kudüs ve Golan Tepeleri'nden gelen İsrail ürünlerinin ticaretini yasaklayan ve önümüzdeki ay yürürlüğe girmesi beklenen yasa olduğunu kaydeden Saar, Kiryat Gat'taki Hollanda temsilcilerinin sınır dışı edilmesi kararının??????? Hollanda'nın İsrail Büyükelçisi'ne tebliğ edildiğini duyurdu.

Saar, Hollanda temsilcilerine bir hafta İsrail'den ayrılmalarının söylendiğini aktararak Tel Aviv yönetiminin kendisine karşı alınan önlemlere karşılık vereceği tehdidinde bulundu.

Hollanda'nın, İsrail'in işgal altındaki topraklarındaki yasa dışı yerleşim birimlerinden gelen ürünlerin ülkeye girişini yasaklayan düzenlemesi 22 Eylül'de yürürlüğe girecek.

Kaynak: AA